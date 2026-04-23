FOTO Tijelo joj je čista poezija! Lauren je najbolja motivacijska influencerica 2025. godine

Lauren Blake je influencerica i kreatorica sadržaja s više od milijun pratitelja na Instagramu, poznata po lifestyle i beauty objavama koje prikazuju luksuzan i vizualno uređen životni stil. Na društvenim mrežama gradi imidž moderne digitalne kreatorice, a njezin sadržaj uključuje modu, putovanja i brendirane suradnje
Dobila je i priznanje “Motivational Influencer of the Year 2025”, čime je dodatno učvrstila svoj status u influencer industriji i potvrdila utjecaj koji ima na digitalnu publiku.
Ipak, njezino ime našlo se i u središtu kontroverze.
Lauren Blake je bila uključena u AI skandal nakon što je objavljena fotografija na kojoj je njezino lice montirano na tijelo druge osobe, uz prikaz da se nalazi na sportskom događaju.
Kasnije se ispostavilo da je korištena tuđa originalna fotografija bez odgovarajuće dozvole, što je potaknulo rasprave o etici korištenja umjetne inteligencije i odgovornosti influencera za sadržaj koji objavljuju.
Lauren Blake se nakon reakcija javnosti ispričala i navela da je sadržaj nastao u suradnji s agencijom koja koristi AI alate, što je dodatno otvorilo pitanje granica odgovornosti u digitalnom marketingu.
Slučaj je izazvao rasprave o tome gdje završava kreativna obrada sadržaja, a počinje kršenje tuđih prava, posebno u eri sve naprednijih AI tehnologija koje mijenjaju način na koji nastaje online sadržaj.
