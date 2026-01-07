Obavijesti

PRAVA IKONA

FOTO Tijelo - remek djelo: Ova slikarica ruši sve stereotipe. Ne znamo je l' bolje slika ili pozira

Neringa Križiūtė je litavska model-influencerica, umjetnica i jedna od najvećih Instagram zvijezda iz svoje zemlje. Rođena je 1995. godine u Kaunu, Litvi, gradu s bogatom umjetničkom i kulturnom tradicijom, što je snažno utjecalo na njezin životni put i kreativnost
Neringa je svoju ljubav prema umjetnosti pretvorila u profesionalnu karijeru. | Foto: Instagram
