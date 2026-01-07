FOTO Tijelo - remek djelo: Ova slikarica ruši sve stereotipe. Ne znamo je l' bolje slika ili pozira

Neringa Križiūtė je litavska model-influencerica, umjetnica i jedna od najvećih Instagram zvijezda iz svoje zemlje. Rođena je 1995. godine u Kaunu, Litvi, gradu s bogatom umjetničkom i kulturnom tradicijom, što je snažno utjecalo na njezin životni put i kreativnost
Neringa je svoju ljubav prema umjetnosti pretvorila u profesionalnu karijeru.
Studirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Vilniusu te je završila i preddiplomski program iz arhitekture.
Njeni radovi često su izloženi kao dio samostalnih i skupnih izložbi, kako u Litvi tako i na međunarodnoj razini. Njezin stil karakteriziraju apstraktni motivi, emotivne igre svjetla i sjene te kontrasti između prirodnih i umjetnih oblika, što publiku potiče na promišljanje i introspekciju.
Osim na klasičnom umjetničkom polju, Neringa je uspjeh pronašla na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu @neringakriziute okuplja milijune pratitelja, gdje redovito objavljuje fotografije svojih umjetničkih djela, modne outfite, putovanja te prizore iz svakodnevnog života.
Njezin Instagram profil postao je digitalna galerija u kojoj vizualna umjetnost i osobna estetika koegzistiraju, što je dodatno učvrstilo njezin ugled u online zajednici.
Neringa se ne ograničava samo na Instagram. Aktivna je i na drugim platformama poput YouTubea, gdje dijeli video zapise o modi, osobnom stilu i lifestyle temama, te TikToka, gdje je njezin dinamičan sadržaj pomogao širom svijeta privući novu publiku.
Povezujući umjetnost s modernom digitalnom kulturom, Neringa prikazuje kako tradicionalno stvaralaštvo može dobiti novu dimenziju kroz društvene mreže.
Njezin rad ne ostaje samo estetski, Neringa se zalaže i za teme poput pozitivnog samopouzdanja, prihvaćanja tijela i izražavanja osobnosti kroz kreativnost, što jasno vidi kroz angažman njezine zajednice pratitelja.
Uz umjetničke izričaje, svojim utjecajem na digitalnim platformama Neringa se profilirala i kao brend koji spaja umjetničku strast s modernom kulturom društvenih mreža, inspirirajući mnoge mlade umjetnike i kreatore sadržaja.
