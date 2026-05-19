FOTO Tisuće ljudi na slavnom 'Chelsea Flower Showu': Stigli su i kralj Charles i Beckham

U londonskoj četvrti Chelsea ponovno je otvoren jedan od najprestižnijih hortikulturnih događaja na svijetu – Chelsea Flower Show, izložba vrtova i cvijeća koja već desetljećima okuplja najbolje svjetske dizajnere vrtova, ljubitelje prirode i brojne poznate uzvanike
Chelsea Flower Show već je godinama nezaobilazan društveni događaj britanske sezone, a često ga posjećuju i članovi kraljevske obitelji.
Foto: ADRIAN DENNIS
Manifestaciju tradicionalno organizira Royal Horticultural Society, a svake godine privlači desetke tisuća posjetitelja iz cijelog svijeta.
Ni ove godine nisu izostala poznata lica. Izložbu su posjetili britanski kralj Charles III, slavni nogometaš David Beckham te proslavljena glumica Judi Dench.
Upravo zbog spoja tradicije, luksuza i inovacija, Chelsea Flower Show smatra se najuglednijom i najstarijom izložbom vrtova i cvijeća na svijetu.
Poznat po spektakularnim cvjetnim instalacijama, inovativnim vrtovima i novim trendovima u hortikulturi, Chelsea Flower Show i ove je godine pretvorio London u pravu oazu boja i mirisa. Posjetitelji imaju priliku razgledati pažljivo osmišljene vrtove koji spajaju umjetnost, održivost i suvremeni dizajn, dok izlagači predstavljaju najnovije ideje u uređenju zelenih prostora.
Osim što predstavlja vrhunac vrtne umjetnosti, ova izložba ima važnu ulogu u promicanju ekologije, održivog uzgoja biljaka i važnosti zelenih površina u urbanim sredinama.
