FOTO Tisuće vjernika i gostiju ispunile Rogoznicu: Proslavili blagdan Gospe od Kapelice

Kip zaštitnice mjesta i ove je godine morem stigao među vjernike, a procesija kroz Rogoznicu još jednom spojila vjeru, tradiciju i zajedništvo. Jedan od najljepših ljetnih običaja ponovno je oduševio Dalmaciju
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Rogoznica je u srijedu, 2. srpnja, svečano proslavila blagdan Gospe od Kapelice, zaštitnice mjesta, u događaju koji iz godine u godinu okuplja velik broj mještana, iseljenika i turista.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Rogoznica je u srijedu, 2. srpnja, svečano proslavila blagdan Gospe od Kapelice, zaštitnice mjesta, u događaju koji iz godine u godinu okuplja velik broj mještana, iseljenika i turista. |
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Rogoznica je u srijedu, 2. srpnja, svečano proslavila blagdan Gospe od Kapelice, zaštitnice mjesta, u događaju koji iz godine u godinu okuplja velik broj mještana, iseljenika i turista.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Posebnu emociju i ove je godine izazvao tradicionalni dolazak Gospina kipa brodom s poluotoka Gradina. Brojni okupljeni uz obalu dočekali su kip uz molitvu i pjesmu, nakon čega je slavlje nastavljeno svečanom procesijom kroz mjesto. Ulice Rogoznice ispunile su se vjernicima svih generacija, a mnogi su ovaj trenutak zabilježili fotografijama i snimkama.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Za Rogozničane blagdan Gospe od Kapelice puno je više od vjerske svečanosti. Riječ je o običaju koji se prenosi generacijama i simbolizira povezanost mjesta s morem, vjerom i vlastitom poviješću. Upravo zato ovaj blagdan svake godine privlači i brojne posjetitelje koji žele doživjeti autentičnu dalmatinsku tradiciju.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Gospa od Kapelice stoljećima se štuje kao zaštitnica Rogoznice, a mještani joj se posebno utječu za zaštitu svojih obitelji, pomoraca, ribara i svih koji život i egzistenciju vežu uz more. Njezino svetište na poluotoku Gradina jedno je od najprepoznatljivijih duhovnih mjesta ovog kraja, a prijenos kipa brodom do središta mjesta postao je zaštitni znak proslave.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Osim vjerskog značenja, blagdan ima i snažnu društvenu dimenziju. U Rogoznicu se tim povodom vraćaju brojni iseljenici, okupljaju se obitelji i prijatelji, a mjesto na jedan dan postaje središte zajedništva, susreta i očuvanja lokalne baštine.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Poseban ugođaj daju more, brodice koje prate Gospin dolazak te procesija kroz kamene ulice mjesta, stvarajući prizore koji svake godine privlače pažnju fotografa i posjetitelja. Mnogi ističu da upravo spoj vjere, mora i dalmatinske tradicije ovu proslavu čini jednom od najljepših ljetnih svečanosti na hrvatskoj obali.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U nastavku galerije pogledajte kako je izgledala ovogodišnja proslava blagdana Gospe od Kapelice i atmosferu koja je ispunila Rogoznicu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL