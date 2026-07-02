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LIJEPI OBIČAJ

FOTO Tisuće vjernika i gostiju ispunile Rogoznicu: Proslavili blagdan Gospe od Kapelice

Kip zaštitnice mjesta i ove je godine morem stigao među vjernike, a procesija kroz Rogoznicu još jednom spojila vjeru, tradiciju i zajedništvo. Jedan od najljepših ljetnih običaja ponovno je oduševio Dalmaciju
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U Rogoznici proslavljen blagdan Gospe od Kapelice
Rogoznica je u srijedu, 2. srpnja, svečano proslavila blagdan Gospe od Kapelice, zaštitnice mjesta, u događaju koji iz godine u godinu okuplja velik broj mještana, iseljenika i turista. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Rogoznica je u srijedu, 2. srpnja, svečano proslavila blagdan Gospe od Kapelice, zaštitnice mjesta, u događaju koji iz godine u godinu okuplja velik broj mještana, iseljenika i turista. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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