VEČERNJE UDOMLJAVANJE

FOTO Tko bi im odolio? Preslatki psi i mačke iz Dumovca 'obukli' kostime za Noć vještica

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba organizira poseban događaj - Čarobno večernje udomljavanje pasa i mačaka, koje će se održati u petak, 31. listopada, od 16 do 19 sati
Sklonište u Dumovcu poziva na posebno jesensko udomljavanje pasa i mačaka
Pod jesenskim svjetlima i u duhu običaja vezanih za "Noć vještica", posjetitelji će moći upoznati stotinjak pasa i dvadesetak mačaka koji u Dumovcu čekaju svoj novi dom. Među njima su životinje raznih dobi, veličina i karaktera - od onih koji uživaju u mirnim trenucima i maženju do pravih pustolova željnih dugih šetnji i istraživanja prirode. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
