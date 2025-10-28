FOTO Tko bi im odolio? Preslatki psi i mačke iz Dumovca 'obukli' kostime za Noć vještica

Pod jesenskim svjetlima i u duhu običaja vezanih za "Noć vještica", posjetitelji će moći upoznati stotinjak pasa i dvadesetak mačaka koji u Dumovcu čekaju svoj novi dom. Među njima su životinje raznih dobi, veličina i karaktera - od onih koji uživaju u mirnim trenucima i maženju do pravih pustolova željnih dugih šetnji i istraživanja prirode. | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL