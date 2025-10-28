FOTO Tko bi im odolio? Preslatki psi i mačke iz Dumovca 'obukli' kostime za Noć vještica

Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba organizira poseban događaj - Čarobno večernje udomljavanje pasa i mačaka, koje će se održati u petak, 31. listopada, od 16 do 19 sati
Pod jesenskim svjetlima i u duhu običaja vezanih za "Noć vještica", posjetitelji će moći upoznati stotinjak pasa i dvadesetak mačaka koji u Dumovcu čekaju svoj novi dom. Među njima su životinje raznih dobi, veličina i karaktera - od onih koji uživaju u mirnim trenucima i maženju do pravih pustolova željnih dugih šetnji i istraživanja prirode.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
|
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Za najmlađe posjetitelje pripremljena je radionica dubljenja bundeva, uz tople napitke i slatkiše koji će upotpuniti jesenski ugođaj. Djeca će, u pratnji roditelja, imati priliku naučiti nešto novo o brizi za životinje i važnosti udomljavanja.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Organizatori pozivaju građane da dođu kostimirani jer će i djelatnici Skloništa nositi maske nadahnute pričama, legendama i popularnom fantastikom. Uz dozu zabave i mašte, žele razbiti praznovjerja i predrasude koje se ponekad vežu uz pojedine ljubimce, poput crnih mačaka ili pasa većih pasmina.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
"Želja nam je da što više naših njuškica pronađe svoje ljude i novi dom. Svaki pas i svaka mačka zaslužuju priliku da budu voljeni, bez obzira na veličinu, boju dlake ili prošlost", poručuju iz Skloništa.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Svi ljubitelji životinja pozvani su da u petak posjete Dumovec, dožive toplinu zajedništva i možda baš toga dana pronađu svog novog, čupavog prijatelja.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
