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FOTO Tko je najbolji tovar u Juršićima? Pogledajte ovogodišnje šampione

Juršići kraj Vodnjana u nedjelju su ponovno bili u znaku jedne od najprepoznatljivijih životinja istarskog sela. Na 21. županijskoj i 17. državnoj Smotri istarskega tovara okupili su se uzgajivači, izlagači i brojni posjetitelji, a najveću je pozornost privukao šestogodišnji Pedro iz Vodnjana, šampion ovogodišnje izložbe istarskog magarca
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U Juršićima kraj Vodnjana održana je 21. županijska i 17. državna Smotra istarskoga tovara
Tradicionalna manifestacija posvećena je očuvanju istarskog magarca i predstavljanju ove autohtone pasmine, a uz samu izložbu magaraca posjetitelje je tijekom dana čekao i bogat program. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Tradicionalna manifestacija posvećena je očuvanju istarskog magarca i predstavljanju ove autohtone pasmine, a uz samu izložbu magaraca posjetitelje je tijekom dana čekao i bogat program. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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