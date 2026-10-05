FOTO Tko je najbolji tovar u Juršićima? Pogledajte ovogodišnje šampione

Juršići kraj Vodnjana u nedjelju su ponovno bili u znaku jedne od najprepoznatljivijih životinja istarskog sela. Na 21. županijskoj i 17. državnoj Smotri istarskega tovara okupili su se uzgajivači, izlagači i brojni posjetitelji, a najveću je pozornost privukao šestogodišnji Pedro iz Vodnjana, šampion ovogodišnje izložbe istarskog magarca
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Tradicionalna manifestacija posvećena je očuvanju istarskog magarca i predstavljanju ove autohtone pasmine, a uz samu izložbu magaraca posjetitelje je tijekom dana čekao i bogat program.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Tradicionalna manifestacija posvećena je očuvanju istarskog magarca i predstavljanju ove autohtone pasmine, a uz samu izložbu magaraca posjetitelje je tijekom dana čekao i bogat program. |
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Tradicionalna manifestacija posvećena je očuvanju istarskog magarca i predstavljanju ove autohtone pasmine, a uz samu izložbu magaraca posjetitelje je tijekom dana čekao i bogat program.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Održane su dječja utrka na tovarima i utrka za odrasle, nastupio je KUD Savičenta, a zainteresirani su mogli vidjeti i pokazno uređivanje kopita te kušati magareće mlijeko. Za glazbenu atmosferu bio je zadužen Trio Anđeli. U ponudi je bila i bogata gastronomska ponuda, fuži sa šugom od pulića i boškarina, kapuz s kuhanim mesom i druga jela, dok su izlagači nudili i istarske suvenire.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Smotra iz godine u godinu okuplja ljubitelje istarske tradicije i daje dodatni poticaj uzgajivačima u očuvanju istarskog tovara.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
U nastavku pogledajte atmosferu iz Juršića, gdje su tovari bili glavne zvijezde dana.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL