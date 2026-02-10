FOTO Top 10 najboljih zemalja za mirovinu, na listi se našao i jedan naš susjed

Natixis Global Retirement Index (GRI) uspoređuje kvalitetu života i uvjete za mirovinu u 44 zemlje. Temelji se na financijama, materijalnoj dobrobiti, zdravlju i kvaliteti života te pokazuje kako zemlje balansiraju te čimbenike
U nastavku pogledajte najbolja mjesta za život umirovljenika.
10. SLOVENIJA Slovenija je po prvi put u top 10 zahvaljujući izvrsnom rezultatu u materijalnoj dobrobiti. Geografski raznolika, obuhvaća Julijske Alpe, Kras i mali dio mediteranske obale. Glavni grad Ljubljana poznat je po slikovitoj šetnici uz rijeku i dvorcu na brdu. Umirovljenici mogu istraživati prirodne ljepote poput bajkovitog jezera Bled i prostranih špiljskih sustava regije Kras. Slovenija spaja prirodne atrakcije, sigurnost i povijesnu kulturu u privlačnoj i lako dostupnoj destinaciji.
9. LUKSEMBURG Luksemburg je rangiran visoko, osobito zbog prvog mjesta u indeksu zdravlja, unatoč svojoj maloj veličini. Krajolik je podijeljen između brdovite regije Éislek na sjeveru, dijela plato Ardena, i ravnijeg plodnog Gutlanda na jugu. Glavni grad Luksemburg City središte je financijskog sektora, s povijesnim središtem smještenim dramatično iznad dubokih kanjona i klisura. Zemlja pruža visoku kvalitetu života, kombinirajući prirodne ljepote i urbanu infrastrukturu. Umirovljenici ovdje mogu uživati u sigurnom i sofisticiranom okruženju.
8. NJEMAČKA Njemačka je jedina velika razvijena ekonomija u top 10, s odličnim rezultatima u zdravlju i kvaliteti života. Krajolik je raznolik, od ravne Sjevernonjemačke nizine do valovitih Središnjih uzvisina i veličanstvenih Bavarskih Alpa. Gradovi poput Berlina, Frankfurta i Münchena kombiniraju bogatu povijest, kulturne sadržaje i modernu infrastrukturu. Njemačka pruža pristup prirodi, povijesnim znamenitostima i urbanoj dinamici, što je čini privlačnom za umirovljenike. Zemlja je poznata i po šumama poput Schwarzwalda te brojnim kulturnim događanjima.
7. AUSTRALIJA Australija se nalazi u top 10 zbog obveznog mirovinskog sustava koji jamči financijsku sigurnost u mirovini. Zemlja obuhvaća raznolik krajolik – od drevnih stijena Outbacka, uključujući Uluru, do biološki raznolikog Velikog koraljnog grebena i prostranih obalnih područja. Većina stanovništva živi uz obalu, a veliki gradovi Sydney, Melbourne i Brisbane nude kosmopolitski način života i blizinu prekrasnih plaža. Australija kombinira urbanu udobnost, prirodne atrakcije i stabilnu ekonomsku infrastrukturu. Idealna je za umirovljenike koji traže aktivan i sunčan život.
6. NIZOZEMSKA Nizozemska održava visoku poziciju zahvaljujući dobroj materijalnoj dobrobiti i otpornom mirovinskom sustavu. Poznata je po ravnom krajoliku, kanalima, nasipima i šarenim poljima tulipana. Glavni grad Amsterdam nije jedini vrijedan pažnje; Rotterdam se ističe modernom arhitekturom, a Haag je političko središte zemlje. Nizozemska nudi kombinaciju kulturnog bogatstva, povijesti i funkcionalnog urbanog života. Život ovdje je ugodan, uz ravnotežu između prirode i gradskog ritma.
5. DANSKA Danska je zauzela peto mjesto zahvaljujući dugogodišnjem i otpornom sustavu socijalne skrbi. Glavni grad Kopenhagen te gradovi Århus i Aalborg u Jutlandu poznati su po modernom dizajnu, bogatoj pomorskoj baštini i visokoj kvaliteti života. Danski gradovi kombiniraju urbanu eleganciju i blizinu prirode, čineći život praktičnim i ugodnim. Kultura, arhitektura i životni standard čine Dansku privlačnom destinacijom za umirovljenike. Zemlja je poznata i po biciklističkoj kulturi i opuštenom načinu života.
4. ISLAND Island se istaknuo kao kompaktna država s izvrsnim rezultatima u ekonomiji, zdravlju i kvaliteti okoliša. Njegov dramatični krajolik oblikovan je geotermalnom i vulkanskom aktivnošću, s prostranim poljima lave, vrućim izvorima i najvećim europskim glečerom Vatnajökullom. Reykjavik, najsjevernija svjetska prijestolnica, središte je kulturnog i ekonomskog života, dok manji gradovi poput Akureyrija i Víka nude miran i izoliran šarm. Island je idealan za umirovljenike koji cijene prirodna čudesa i aktivan stil života u maloj zajednici.
3. ŠVICARSKA Švicarska ostaje visoko rangirana zemlja, s jakim rezultatima u sva četiri podindeksa. Dominiraju visoke Alpe, a većina stanovništva živi na prostranoj Švicarskoj visoravni. Gradovi poput Züricha, Ženeve i glavnog grada Berna smješteni su na visoravni, okruženi jezerima i blagim brežuljcima. Ovdje se rijetko osjeća razdvojenost prirode i urbanog života – gradovi su dinamični, a priroda uvijek nadohvat ruke. Švicarska pruža savršenu kombinaciju kulturnih sadržaja i pristupa netaknutoj prirodi.
2. IRSKA Irska je postigla svoje najbolje mjesto na rang listu ikad, zauzimajući impresivnu drugu poziciju zahvaljujući snažnoj ekonomskoj pozadini. „Smaragdni otok“ očarava dramatičnim morskim liticama, uključujući ikonične Cliffs of Moher. Glavni grad Dublin, povijesni „Grad pobunjenika“ Cork i živahni kulturni centar Galway nude raznoliku urbanu ponudu. Irska kombinira bogatu kulturnu baštinu i prirodne ljepote, privlačeći umirovljenike koji traže miran, ali sadržajan život. Krajolik je slikovit, s brojnim zelenim prostranstvima i slikovitim selima.
1. NORVEŠKA Norveška je ponovno zauzela prvo mjesto na globalnoj ljestvici, zahvaljujući izvrsnim rezultatima u zdravstvu i materijalnoj dobrobiti, što se ogleda u izvanrednoj očekivanoj životnoj dobi. Umirovljenike privlači krajolik dramatičnih glacijalnih fjordova i planina koji prekrivaju dvije trećine zemlje. Priobalni gradovi poput Osla i povijesnog pristaništa Bergena („Grad sedam planina“) nude ulice koje se izravno otvaraju prema prostranim zelenim pejzažima. Priroda i urbani život ovdje su savršeno povezani, čineći život ugodnim i uravnoteženim. Norveška je idealna za one koji žele spoj kulturnih sadržaja i prirodnih ljepota.
