FOTO Top 10 najboljih zemalja za mirovinu, na listi se našao i jedan naš susjed

8. NJEMAČKA Njemačka je jedina velika razvijena ekonomija u top 10, s odličnim rezultatima u zdravlju i kvaliteti života. Krajolik je raznolik, od ravne Sjevernonjemačke nizine do valovitih Središnjih uzvisina i veličanstvenih Bavarskih Alpa. Gradovi poput Berlina, Frankfurta i Münchena kombiniraju bogatu povijest, kulturne sadržaje i modernu infrastrukturu. Njemačka pruža pristup prirodi, povijesnim znamenitostima i urbanoj dinamici, što je čini privlačnom za umirovljenike. Zemlja je poznata i po šumama poput Schwarzwalda te brojnim kulturnim događanjima. | Foto: EMI