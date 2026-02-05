FOTO Top 20 štikli za vjenčanje: Prikladni izbori za svaku ženu

Odabir savršenih štikli za vjenčanje nije samo pitanje stila, već i udobnosti, sigurnosti i potpune usklađenosti s haljinom i temom ceremonije. Pravi model može podići cijeli look, ali i osigurati da se tijekom dugog dana osjećate lagano i samouvjereno
U nastavku donosimo top 20 štikli koje su idealan izbor za svaku ženu – od klasičnih i elegantnih do modernih i trendi modela.
| Foto: 123RF
U nastavku donosimo top 20 štikli koje su idealan izbor za svaku ženu – od klasičnih i elegantnih do modernih i trendi modela. |
Foto: 123RF
U nastavku donosimo top 20 štikli koje su idealan izbor za svaku ženu – od klasičnih i elegantnih do modernih i trendi modela.
| Foto: 123RF
Steve Madden - Evelyn-l Pump Wht Lace - 129,99 eura
| Foto: Steve Madden
Bobbies Paris- Angelina (Milk) - 157.50 eura
| Foto: Bobbie Paris
Sam Edelman - Hazel Pointed Toe Pump - 185 eura
| Foto: Sam Edelman
DUNE LONDON - MYLOVE - IVORY - 179 eura
| Foto: Dune London
CHARLOTTE MILLS - OPHELIA IVORY- 290 eura
| Foto: Charlotte Mills
DUNE LONDON - Classical - Wide Fit Pointed Courts With Elasticated Straps - 79 eura
| Foto: Dune London
CHARLOTTE MILLS - OTTIE IVORY - 265 eura
| Foto: Charlotte Mills
Aquazzura - Tati Sandal 85 - 715 eura
| Foto: Aquazzura
ZALANDO - ALDO STRAPPY BRUNETTE - white bone - 89.95 eura
| Foto: Zalando
ABOUT YOU - LAUREN RALPH LOREN - 155 eura
| Foto: About You
JIMMY CHOO - LSacora 85 - 895 eura
| Foto: jimmy choo
Manolo Blahnik - Nadira 70 - White Satin Jewel Buckle Pumps - 1150 eura
| Foto: 123RF
ASOS DESIGN - Hero knotted mid heeled sandals in ivory - 34.99 eura
| Foto: ASOS
Aquazzura - Voile Mule 75 - 850 eura
| Foto: Aquazzura
JIMMY CHOO - Love Flat - 995 eura
| Foto: jimmy choo
Steve Madden - Ivie Mule Ivory Pearl - 109,99 eura
| Foto: 123RF
Manolo Blahnik - Vierasan - Light Cream Satin Pleated Detail Slingback Sandals - 850 eura
| Foto: 123RF
ZALANDO - Lipsy WIDE FIT - KNOT BLOCK MID HEEL - 143 eura
| Foto: Zalando
ASOS - ASOS DESIGN Wide Fit Hollow barely there heeled sandals in ivory - 32.99 eura
| Foto: ASOS
RAINBOW - Aria - Flare Heel Wedding Shoes - 125 eura
| Foto: Rainbow
RAINBOW - Olivia - 130 eura
| Foto: Rainbow