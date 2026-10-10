FOTO Tradicija na stolu: Slavoncima curile sline na još jednom Pogača Festu

Pogače su ispričale priče o prošlosti U središnjem programu svaka je pogača predstavljena uz priču o tome kada se pripremala, kome se nosila i što je značila ljudima koji su je pekli i dijelili. Izložbeni paneli posjetiteljima su približili njezinu ulogu u različitim životnim razdobljima, a učenici su dobili priliku učiti o običajima i receptima koji se čuvaju desetljećima. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL