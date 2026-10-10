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VIŠE OD KRUHA

FOTO Tradicija na stolu: Slavoncima curile sline na još jednom Pogača Festu

U Slavonskom Brodu održana je manifestacija koja slavi slavonsku tradiciju i običaje. Posjetitelji su upoznali bogatu kulturnu baštinu i priče koje povezuju prošlost i sadašnjost
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Slavonski Brod: Gastronomska i kulturna manifestacija 3. Pogača fest
Pogača kroz život Treći Pogača Fest održan je 10. listopada na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, pod geslom „Kruh naš svagdanji”. Ovogodišnja tema „Pogača kroz život” istaknula je važnost tradicionalnog jela u različitim životnim trenucima, od rođenja djeteta i svakodnevnog rada do blagdana i svadbi.  | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Pogača kroz život Treći Pogača Fest održan je 10. listopada na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, pod geslom „Kruh naš svagdanji”. Ovogodišnja tema „Pogača kroz život” istaknula je važnost tradicionalnog jela u različitim životnim trenucima, od rođenja djeteta i svakodnevnog rada do blagdana i svadbi.  | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Komentari 0

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