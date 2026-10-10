FOTO Tradicija na stolu: Slavoncima curile sline na još jednom Pogača Festu

U Slavonskom Brodu održana je manifestacija koja slavi slavonsku tradiciju i običaje. Posjetitelji su upoznali bogatu kulturnu baštinu i priče koje povezuju prošlost i sadašnjost
Pogača kroz život Treći Pogača Fest održan je 10. listopada na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, pod geslom „Kruh naš svagdanji”. Ovogodišnja tema „Pogača kroz život” istaknula je važnost tradicionalnog jela u različitim životnim trenucima, od rođenja djeteta i svakodnevnog rada do blagdana i svadbi.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Pogača kroz život Treći Pogača Fest održan je 10. listopada na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, pod geslom „Kruh naš svagdanji”. Ovogodišnja tema „Pogača kroz život” istaknula je važnost tradicionalnog jela u različitim životnim trenucima, od rođenja djeteta i svakodnevnog rada do blagdana i svadbi. |
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Pogača kroz život Treći Pogača Fest održan je 10. listopada na Trgu Ivane Brlić-Mažuranić u Slavonskom Brodu, pod geslom „Kruh naš svagdanji”. Ovogodišnja tema „Pogača kroz život” istaknula je važnost tradicionalnog jela u različitim životnim trenucima, od rođenja djeteta i svakodnevnog rada do blagdana i svadbi.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Predstavljena tradicija triju županija Na festivalu su se okupili čuvari baštine iz Brodsko-posavske, Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije. Predstavili su pogače svojih krajeva, lokalne običaje i posebnosti te pokazali kako se kulinarska tradicija prenosila s generacije na generaciju.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Pogače su ispričale priče o prošlosti U središnjem programu svaka je pogača predstavljena uz priču o tome kada se pripremala, kome se nosila i što je značila ljudima koji su je pekli i dijelili. Izložbeni paneli posjetiteljima su približili njezinu ulogu u različitim životnim razdobljima, a učenici su dobili priliku učiti o običajima i receptima koji se čuvaju desetljećima.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Očuvanje šokačke masne pogače Posebna pozornost posvećena je umijeću pripreme šokačke masne pogače, koje ima status privremeno zaštićenog nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Festival je uz predstavljanje tradicije imao i natjecateljski dio, u kojem su dodijeljena simbolična priznanja za najbolje predstavljanje običaja pojedinog kraja te najljepši i najveseliji štand.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL
Foto Ivica Galovic/PIXSELL