FOTO Tradicionalna Šikljada na Kupi okupila 22 ekipe: Evo tko je ovaj put bio najbrži...

U sklopu Kupskih noći održan je veslački dvoboj u tradicionalnim kupskim čamcima, a za pobjedu se borilo 14 muških i osam ženskih ekipa
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Drugi dan manifestacije Kupske noći obilježila je tradicionalna Šikljada, veslački dvoboj kupskih čamaca koji čuva dio kulturne i sportske tradicije sisačkog kraja. Kupska šiklja karakterističan je drveni čamac za područje uz rijeku Kupu, a natjecanje je održano u muškoj i ženskoj konkurenciji.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Drugi dan manifestacije Kupske noći obilježila je tradicionalna Šikljada, veslački dvoboj kupskih čamaca koji čuva dio kulturne i sportske tradicije sisačkog kraja. Kupska šiklja karakterističan je drveni čamac za područje uz rijeku Kupu, a natjecanje je održano u muškoj i ženskoj konkurenciji. |
Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Drugi dan manifestacije Kupske noći obilježila je tradicionalna Šikljada, veslački dvoboj kupskih čamaca koji čuva dio kulturne i sportske tradicije sisačkog kraja. Kupska šiklja karakterističan je drveni čamac za područje uz rijeku Kupu, a natjecanje je održano u muškoj i ženskoj konkurenciji.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Ove godine sudjelovalo je 14 muških i osam ženskih ekipa. Među veslačicama najbolje su bile članice Udruge lađarica Sisak, drugo mjesto osvojile su veslačice Udruge lađara Zagreb, dok je treća bila ekipa Makar na silu iz Udruge lađarica Sisak.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
U muškoj konkurenciji pobjedu je odnijela Zlatna generacija Udruge lađara Stablina. Drugo mjesto pripalo je Kajak kanu klubu Odra, a treće ekipi „Fasijine guje i master“ Udruge lađara Zagreb.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Tradicionalna Šikljada tako je još jednom okupila brojne veslače i podsjetila na dugu povezanost stanovnika sisačkog kraja s Kupom i njezinim čamcima.
| Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL
Foto Nikola Cutuk/PIXSELL