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NA KUPI KOD SISKA

FOTO Tradicionalna Šikljada na Kupi okupila 22 ekipe: Evo tko je ovaj put bio najbrži...

U sklopu Kupskih noći održan je veslački dvoboj u tradicionalnim kupskim čamcima, a za pobjedu se borilo 14 muških i osam ženskih ekipa
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Sisak: Tradicionalna Šikljada održana u sklopu Kupske noći
Drugi dan manifestacije Kupske noći obilježila je tradicionalna Šikljada, veslački dvoboj kupskih čamaca koji čuva dio kulturne i sportske tradicije sisačkog kraja. Kupska šiklja karakterističan je drveni čamac za područje uz rijeku Kupu, a natjecanje je održano u muškoj i ženskoj konkurenciji. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
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Drugi dan manifestacije Kupske noći obilježila je tradicionalna Šikljada, veslački dvoboj kupskih čamaca koji čuva dio kulturne i sportske tradicije sisačkog kraja. Kupska šiklja karakterističan je drveni čamac za područje uz rijeku Kupu, a natjecanje je održano u muškoj i ženskoj konkurenciji. | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL
Komentari 0

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