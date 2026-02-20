FOTO Proglasili su najbolje plaže svijeta za 2026. godinu

Prema podacima platforme TripAdvisor i njihovim nagradama Travellers’ Choice Awards Best of the Best, objavljena je lista najboljih plaža svijeta za 2026. godinu. Rang lista temelji se na velikom broju recenzija i ocjena putnika prikupljenih tijekom 12 mjeseci, a priznanje dobivaju destinacije koje su dosljedno oduševljavale posjetitelje
24. Spiaggia La Cinta, Sardinija, Italija.
Duga pješčana plaža na sjeveru Sardinije poznata je po plitkom, tirkiznom moru i pogledu na planinu Tavolara. Idealna je za obitelji i ljubitelje dugih šetnji uz obalu.
| Foto: 123RF
23. Ipanema Beach, Rio de Janeiro, Brazil.
Jedna od najpoznatijih urbanih plaža na svijetu, smještena u srcu Rio de Janeira. Poznata je po živahnoj atmosferi, sportovima na pijesku i spektakularnim zalascima Sunca.
| Foto: Fred Pinheiro
22. Plage de Palombaggia, Korzika, Francuska.
Ovu plažu krase bijeli pijesak i karakteristični crveni granitni stijenski oblici. Okružena borovima, pruža osjećaj privatnosti i prirodne netaknutosti.
| Foto: sasha64f
21. Poipu Beach Park, Kauai, Havaji.
Smještena na južnoj obali havajskog otoka Kauai, ova plaža poznata je po mirnim vodama i čestim susretima s morskim kornjačama. Popularna je među obiteljima i surferima početnicima.
| Foto: irina brester
20. Playa de Maspalomas, Gran Canaria, Španjolska.
Ova plaža poznata je po impresivnim pješčanim dinama koje podsjećaju na pustinjski krajolik. Kombinira prirodnu ljepotu s bogatom turističkom ponudom.
| Foto: 123RF
19. Bondi Beach, Sydney, Australija.
Ikonična australska plaža i raj za surfere. Osim sportova na valovima, Bondi je poznata po opuštenoj atmosferi i šetnici uz obalu.
| Foto: Lars Fortuin
18. Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italija.
Često proglašavana jednom od najljepših europskih plaža, oduševljava kristalno čistim morem i zaštićenim prirodnim okolišem. Važno je i stanište morskih kornjača.
| Foto: 123RF
17. Clearwater Beach, Florida, SAD.
Prostrana plaža s finim bijelim pijeskom i mirnim vodama Meksičkog zaljeva. Idealna je za obiteljski odmor i vodene sportove.
| Foto: 123RF
16. Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonezija.
Prepoznatljiva po dramatičnim liticama u obliku dinosaura, ova plaža nudi spektakularne poglede. Silazak do same obale zahtijeva dobru kondiciju.
| Foto: 123RF
15. Kite Beach, Dubai, UAE.
Moderna gradska plaža popularna među ljubiteljima kite surfinga. Uz sportove na vodi, nudi brojne sadržaje i pogled na panoramu Dubaija.
| Foto: 123RF
14. Paleokastritsa Beach, Krf, Grčka.
Smještena među zelenim brdima i stjenovitim uvalama, ova plaža poznata je po tirkiznom moru i mirnom ambijentu. Idealna je za ronjenje i istraživanje skrivenih uvala.
| Foto: Tripadvisor
13. Tobacco Bay Beach, St. George’s, Bermuda.
Mala, slikovita uvala s neobičnim vapnenačkim formacijama. Popularna je među roniocima i onima koji traže intimniju atmosferu.
| Foto: Andrew F.Kazmierski
12. Platja de Muro, Mallorca, Španjolska.
Duga i pješčana plaža s plitkim morem, savršena za obitelji s djecom. Okružena je prirodnim rezervatom i brojnim hotelima.
| Foto: TONO BALAGUER
11. Falassarna Beach, Kreta, Grčka.
Prostrana plaža poznata po zlatnom pijesku i snažnijim valovima. Posebno je omiljena među ljubiteljima romantičnih zalazaka sunca.
| Foto: 123RF
10. Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Južna Afrika.
Posebna po koloniji afričkih pingvina koji slobodno šetaju plažom. Kombinira jedinstveno iskustvo promatranja životinja i kupanje u mirnim uvalama.
| Foto: Raffaella Galvani
9. Manly Beach, Sydney, Australija.
Još jedna slavna australska plaža, do koje se lako dolazi trajektom iz centra Sydneya. Poznata je po surfanju i opuštenom načinu života.
| Foto: 123RF
8. La Pelosa Beach, Sardinija, Italija.
Plaža s plitkim, gotovo karipski plavim morem i finim bijelim pijeskom. Pogled na staru obrambenu kulu daje joj dodatni šarm.
| Foto: KONSTANTIN KALISHKO
7. La Jolla Cove, San Diego, Kalifornija.
Mala, slikovita uvala poznata po kristalno čistom moru i bogatom morskom svijetu. Popularna je za ronjenje i kajakarenje.
| Foto: 123RF
6. Banana Beach, Phuket, Tajland.
Skrivenija plaža s mekanim pijeskom i bistrom vodom, udaljena od gradske vreve. Idealna je za opuštanje i snorkeling.
| Foto: 123RF
5. Praia da Falésia, Olhos de Água, Portugal.
Impresivna plaža obrubljena visokim crvenim liticama. Dugačka je nekoliko kilometara i savršena za šetnje uz ocean.
| Foto: 123RF
4. Eagle Beach, Aruba.
Poznata po širokom pojasu bijelog pijeska i karakterističnim drvećem divi-divi. Često se ubraja među najljepše karipske plaže.
| Foto: 123RF
3. Balos Lagoon, Kreta, Grčka.
Plitka laguna s tirkiznim morem i bijelim pijeskom stvara gotovo nestvaran prizor. Smještena je na sjeverozapadu Krete i dostupna brodom ili pješačenjem.
| Foto: Elmar Bajora
2. Elafonissi Beach, Kreta, Grčka.
Poznata po ružičastom pijesku i toplom, plitkom moru. Ova plaža redovito se nalazi na listama najljepših u Europi.
| Foto: Tripadvisor
1. Isla Pasion, Cozumel, Meksiko.
Najboljom plažom svijeta za 2026. proglašena je Isla Pasion, tropski raj s bijelim pijeskom i kristalno čistim morem. Smještena uz otok Cozumel, nudi mir, privatnost i savršene uvjete za opuštanje daleko od gužvi.
| Foto: Tripadvisor