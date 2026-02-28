Obavijesti

FOTO U kući u Trstenom osjećat ćete se kao glavni lik u filmu! Bolje ne pitajte za cijenu...

Zamislite da se budite uz miris mora, u raskošnoj kamenoj kući okruženoj zelenilom i pogledom koji oduzima dah. U slikovitom Trstenom, na samo nekoliko minuta od Jadranskog mora, na tržištu se pojavila nekretnina koja spaja eleganciju, udobnost i luksuz
Ova samostojeća kamena kuća prostire se na impresivnih 450 kvadratnih metara stambenog prostora i smještena je na prostranoj parceli od 1800 kvadratnih metara. | Foto: Njuškalo
