FOTO U kući u Trstenom osjećat ćete se kao glavni lik u filmu! Bolje ne pitajte za cijenu...

Zamislite da se budite uz miris mora, u raskošnoj kamenoj kući okruženoj zelenilom i pogledom koji oduzima dah. U slikovitom Trstenom, na samo nekoliko minuta od Jadranskog mora, na tržištu se pojavila nekretnina koja spaja eleganciju, udobnost i luksuz
Ova samostojeća kamena kuća prostire se na impresivnih 450 kvadratnih metara stambenog prostora i smještena je na prostranoj parceli od 1800 kvadratnih metara.
| Foto: Njuškalo
Svaka soba odiše profinjenim stilom, a pažljivo uređen dnevni boravak i kuhinja idealni su za obiteljska druženja ili opuštanje uz prijatelje.
Terase i balkoni pružaju panoramski pogled na more i okolna zelena prostranstva, dok grijani bazen poziva na opuštanje tijekom sunčanih dana.
Na parceli se nalazi i pomoćni objekt, kuća za goste, kao i prostrana garaža za dva automobila, uz dodatna parkirna mjesta za posjetitelje.
Vila je kompletno renovirana, a korišteni su najkvalitetniji materijali koji jamče dugotrajnost i luksuzni dojam.
Tradicionalna dalmatinska arhitektura savršeno se spaja s modernim detaljima, stvarajući prostor u kojem se svaki trenutak osjeća kao scena iz filma.
Uz blizinu mora i mirnu mediteransku sredinu, ova kuća predstavlja idealnu kombinaciju privatnog života, luksuznog odmora i investicijskog potencijala.
Cijena nekretnine je 4.999.000 €.
