FOTO Učili smo raditi slovenske štrukle: Evo kako je to izgledalo

U Sloveniji se štrukli kuhaju, što je drugačije od zagorskih koji se stavljaju u pećnicu nakratko da porumene. U Gostišču Jezersko, Renata Petek priprema slane štrukle koje poslužuje s prezlima, ali i finim mesnim odrescima
Štrukli su jedno od najtipičnijih lokalnih jela u Sloveniji. Pripremaju se s raznim nadjevima, ali najpopularniji su štrukli od svježeg sira.
Foto: Nikola Zoko
Foto: Nikola Zoko
Foto: Nikola Zoko
No svaka domaćica ima svoj tajni recept. U Sloveniji se štrukli kuhaju, što je drugačije od zagorskih koji se stavljaju u pećnicu nakratko da porumene.
Foto: Nikola Zoko
U Gostišču Jezersko, Renata Petek priprema slane štrukle koje poslužuje s prezlima, ali i finim mesnim odrescima umjesto priloga.
Foto: Nikola Zoko
Ona i suprug Aleš pripremili su nam nekoliko sjajnih jela, ali štrukli su ipak nešto posebno. Dali su nam priliku i da ih sami pokušamo napraviti. Naravno, uz asistenciju i pod budnim okom šefice Renate.
Foto: Nikola Zoko
Štrukli su tradicionalno jelo koje u slovenskoj kulinarskoj baštini ima posebno mjesto. Konzultirali smo i stručnjake, evo što internet kaže o slasnom jelu: "Naziv štrukelj potječe od austrijskonjemačke riječi Struckel, odnosno od srednjovjekovnog njemačkog Strudel (doslovno: vrtlog, spirala), upućujući na spiralni oblik savijenog tijesta s nadjevom.
Foto: Nikola Zoko
Prvi zapisani recept datira iz 1589. godine, kad je dvorski kuhar u Grazu zabilježio pripremu kuhanih štrukli s nadjevom od estragona. Taj rani spomen sugerira da su već tad bili poznati u široj alpsko-podunavskoj regiji".
Foto: Nikola Zoko
U Zgornjem Jezerskom, u Gorenjskoj regiji, nadomak austrijske granice i na otprilike 900 metara nadmorske visine, ponose se štruklima, onim "običnima", a i čokoladnim.
Foto: Nikola Zoko
Pokazni su, naravno, bili štrukli Renate Petek, nakon tijesta i nadjeva. Razvlačenje je bilo izazovno, iako je to u njezinim rukama izgledalo jako jednostavno. Malo je s valjkom razvukla tijesto, a onda ga počela vrtjeti po zraku. Vješto ga je rukama sve više razvlačila. Jednostavno u rukama amatera izgleda otprilike do valjka. I suprug Aleš priznaje da ne stoji s cijelim procesom izrade baš najbolje, ali ni ne treba, tu je Renata.
Foto: Nikola Zoko
Razvaljao sam tijesto i razvukao ga, u skladu s mogućnostima i tek stečenim vještinama. Uspio sam ga potom dignuti u razinu glave i zavrtjeti. Na iznenađenje svih prisutnih. Oduševljenje nije dugo trajalo, vrlo brzo su ruke probile tijesto i napravile rupe u njemu.
Foto: Nikola Zoko
No tu je zato bila Renata, koja je spasila stvar. Njezino je tijesto razvučeno, uoči stavljanja nadjeva bilo je dvostruko veće nego moje, ali ovo je bio klasični slučaj kad veličina nije bitna. Nekako smo pokrpali rupe i počeli stavljati nadjev, koji smo ranije pripremili.
Foto: Nikola Zoko
I njega se mora po tijestu ravnopravno rasporediti, a "stranice" tijesta koje nisu ravne odrezali smo kako bismo ih lakše zarolali u foliju u kojoj se onda kuhaju. Ima još jedan korak prije samog kuhanja, a taj je kad se štrukle zarolaju, iz njih stiskanjem izbacujemo zrak.
Foto: Nikola Zoko
Nemaju oblik štrukli na koje smo u Hrvatskoj navikli, ali su sjajne i slane, koje smo mi radili, kao i čokoladne. Jedan je to od favorita Gostišča Jezersko, koje će uskoro otvoriti supružnici Aleš i Renata Petek.
Foto: Nikola Zoko
