Obavijesti

Galerija

Komentari 1
Gastro radionica

FOTO Učili smo raditi slovenske štrukle: Evo kako je to izgledalo

U Sloveniji se štrukli kuhaju, što je drugačije od zagorskih koji se stavljaju u pećnicu nakratko da porumene. U Gostišču Jezersko, Renata Petek priprema slane štrukle koje poslužuje s prezlima, ali i finim mesnim odrescima
FOTO Učili smo raditi slovenske štrukle: Evo kako je to izgledalo
Štrukli su jedno od najtipičnijih lokalnih jela u Sloveniji. Pripremaju se s raznim nadjevima, ali najpopularniji su štrukli od svježeg sira. | Foto: Nikola Zoko
1/30
Štrukli su jedno od najtipičnijih lokalnih jela u Sloveniji. Pripremaju se s raznim nadjevima, ali najpopularniji su štrukli od svježeg sira. | Foto: Nikola Zoko
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026