FOTO Počeo Advent i u Splitu! Otvorenje uz glazbu i prskalice

Split je obilježio početak Adventa paljenjem prve svijeće u Đardinu. Na Obrovu je održan neuobičajen Beach Party s improviziranim šljunkom. Večer je zaključio koncert Hiljsona Mandele na Kampusu
Advent u Splitu započeo je paljenjem prve svijeće u Đardinu, uz velik broj okupljenih građana. Atmosfera je bila svečana i topla, a park je ispunila blagdanska energija. Ulazak u adventsko razdoblje obilježen je zajedništvom i tradicionalnim običajima.
Na Obrovu je održan neuobičajen Beach Party, koji je u staru gradsku jezgru donio dašak ljeta. Uličica je bila prekrivena improviziranim šljunkom, što je privuklo velik broj prolaznika. Događaj je donio potpuno drugačiji ugođaj od klasičnog adventskog.
Na Kampusu je održan koncert Hiljsona Mandele koji je privukao velik broj mladih i ljubitelja urbane glazbe. Publika je stvorila snažnu energiju i atmosferu koja je ispunila prostor. Nastup je potvrdio izvođačevu popularnost i ostavio dojam odlične večeri.
