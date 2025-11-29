Obavijesti

ODLIČNA ATMOSFERA

FOTO Počeo Advent i u Splitu! Otvorenje uz glazbu i prskalice

Split je obilježio početak Adventa paljenjem prve svijeće u Đardinu. Na Obrovu je održan neuobičajen Beach Party s improviziranim šljunkom. Večer je zaključio koncert Hiljsona Mandele na Kampusu
Split: Svečano otvorenje splitskog Adventa
​​​​​​​Advent u Splitu započeo je paljenjem prve svijeće u Đardinu, uz velik broj okupljenih građana. Atmosfera je bila svečana i topla, a park je ispunila blagdanska energija. Ulazak u adventsko razdoblje obilježen je zajedništvom i tradicionalnim običajima. | Foto: Zvonimir Barisin
