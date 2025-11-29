FOTO Počeo Advent i u Splitu! Otvorenje uz glazbu i prskalice

​​​​​​​Advent u Splitu započeo je paljenjem prve svijeće u Đardinu, uz velik broj okupljenih građana. Atmosfera je bila svečana i topla, a park je ispunila blagdanska energija. Ulazak u adventsko razdoblje obilježen je zajedništvom i tradicionalnim običajima. | Foto: Zvonimir Barisin