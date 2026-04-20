FOTO Upoznajte najboljih deset restorana svijeta u 2025. godini

Svjetska gastronomija u 2025. godini potvrđuje koliko se kulinarska scena razvila i koliko se različite kulture uspješno spajaju u vrhunska gastronomska iskustva. Ove godine posebno se ističe globalna raznolikost, jer se na vrhu liste nalaze restorani iz Europe, Azije i Latinske Amerike, što pokazuje da se centri visoke gastronomije sve više šire izvan tradicionalnih okvira
1. Maido, Lima.
Maido iz Lime smatra se jednim od najutjecajnijih restorana nikkei kuhinje, koja spaja japanske i peruanske gastronomske tradicije. Poznat je po kreativnim degustacijskim menijima i iznimnoj preciznosti u pripremi jela.
| Foto: TripAdvisor
2. Asador Etxebarri, Atxondo.
Asador Etxebarri poznat je po minimalističkom pristupu i majstorstvu pripreme hrane na otvorenoj vatri. Njegova specijalnost su jednostavni, ali savršeno izvedeni sastojci poput mesa, ribe i povrća.
| Foto: TripAdvisor
3. Quintonil, Mexico City..
Quintonil se ističe modernim pristupom meksičkoj kuhinji s naglaskom na lokalne i sezonske sastojke. Restoran je poznat po elegantnoj prezentaciji i balansiranim okusima.
| Foto: TripAdvisor
4. DiverXO, Madrid.
DiverXO je jedini madridski restoran s tri Michelinove zvjezdice i poznat je po avangardnoj i teatralnoj kuhinji. Chef David Muñoz stvara jedinstvena jela koja spajaju različite svjetske utjecaje.
| Foto: TripAdvisor
5. Alchemist, Kopenhagen.
Alchemist nudi jedinstveno multisenzorno gastronomsko iskustvo koje spaja umjetnost, znanost i kuhanje. Svako jelo osmišljeno je kao dio narativa koji traje nekoliko sati.
| Foto: TripAdvisor
6. Gaggan, Bangkok.
Gaggan je poznat po modernoj indijskoj kuhinji s inovativnim tehnikama i prezentacijom. Restoran nudi razigrano i eksperimentalno gastronomsko iskustvo.
| Foto: TripAdvisor
7. Sézanne, Tokio.
Sézanne u Tokiju kombinira francusku visoku kuhinju s japanskom preciznošću i sezonalnošću. Restoran je poznat po elegantnom ambijentu i sofisticiranim jelima.
| Foto: TripAdvisor
8. Table by Bruno Verjus, Pariz.
Table by Bruno Verjus u Parizu naglašava jednostavnost i vrhunsku kvalitetu sastojaka. Chef Verjus osobno bira namirnice i stvara jelovnik u skladu s dnevnom dostupnošću.
| Foto: TripAdvisor
9. Kjolle, Lima.
Kjolle nudi suvremeni pogled na peruansku kuhinju kroz kreativne i šarene tanjure. Chef Pía León fokusira se na lokalne sastojke i održivost.
| Foto: TripAdvisor
10. Don Julio, Buenos Aries.
Don Julio je poznat kao jedan od najboljih steakhouse restorana na svijetu, s naglaskom na argentinsku govedinu. Restoran se ponosi kvalitetom mesa i tradicionalnim tehnikama pripreme na roštilju.
| Foto: TripAdvisor
Foto Marko Picek/PIXSELL