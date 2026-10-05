FOTO Ušće Neretve pretvorili u golemo platno: Pogledajte nevjerojatne crteže u pijesku

Neretva se ovdje ulijeva u Jadransko more, a cijelo područje delte jedno je od najprepoznatljivijih prirodnih krajolika juga Hrvatske. Osim po plodnim nasadima mandarina i drugim poljoprivrednim kulturama, dolina Neretve poznata je i po bogatom biljnom i životinjskom svijetu. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL