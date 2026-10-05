FOTO Ušće Neretve pretvorili u golemo platno: Pogledajte nevjerojatne crteže u pijesku

Ušće Neretve ovih je dana dobilo sasvim drukčiji izgled. Prostrane pješčane površine pretvorene su u veliko umjetničko platno na kojem umjetnici stvaraju golema djela koja se u punom obliku najbolje mogu vidjeti iz zraka
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Područje ušća poznato je po spoju rijeke, mora, močvarnih predjela i prostranih plićaka, a upravo u jesen taj krajolik dolazi do izražaja u nešto tišem i smirenijem izdanju.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Područje ušća poznato je po spoju rijeke, mora, močvarnih predjela i prostranih plićaka, a upravo u jesen taj krajolik dolazi do izražaja u nešto tišem i smirenijem izdanju.
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Područje ušća poznato je po spoju rijeke, mora, močvarnih predjela i prostranih plićaka, a upravo u jesen taj krajolik dolazi do izražaja u nešto tišem i smirenijem izdanju.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Neretva se ovdje ulijeva u Jadransko more, a cijelo područje delte jedno je od najprepoznatljivijih prirodnih krajolika juga Hrvatske. Osim po plodnim nasadima mandarina i drugim poljoprivrednim kulturama, dolina Neretve poznata je i po bogatom biljnom i životinjskom svijetu.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Jesenski prizori s ušća posebno privlače ljubitelje prirode i fotografije. Manje gužve, promjenjivo nebo i tople boje krajolika daju ovom području sasvim drukčiji karakter od onoga koji posjetitelji najčešće pamte iz ljeta.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Ušće Neretve ovih je dana u svom najljepšem jesenskom ruhu, a posebnu čar krajoliku dali su i umjetnici koji su prostrane pješčane površine pretvorili u prava umjetnička djela. U nastavku pogledajte kako izgledaju njihovi impresivni crteži u pijesku.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Riječ je o šestom izdanju Sand Art Neretva festivala, koji se održava od 2. do 5. listopada. Festival spaja umjetnost i prirodu, a umjetnici svoje motive stvaraju izravno u pijesku, koristeći prostrane prudove ušća kao platno.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Posebnost ovih radova upravo je njihova prolaznost. Njihovo trajanje određuju priroda, oseka, plima i vjetar, pa monumentalni crteži nakon nekog vremena nestaju, dok ostaju zabilježeni na fotografijama.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Na ovogodišnjem festivalu sudjeluju umjetnici iz različitih dijelova Hrvatske, među njima Nikola Faller, Koraljko Greben, Ružica Segarić, Deborah Trusgnach, Matej Šimunić i Mira Sekereš. Za nastanak pojedinih crteža potrebno je nekoliko sati rada i tisuće koraka po pijesku.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Uz golema umjetnička djela, fotografije s ušća Neretve donose i pravi jesenski ugođaj ovog posebnog krajolika. Pogledajte prizore Sand Art festivala i umjetnost kojoj trajanje određuje sama priroda.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL
Foto Zvonimir Barisin/PIXSELL