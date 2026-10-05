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SPAJANJE UMJETNOSTI I PRIRODE

FOTO Ušće Neretve pretvorili u golemo platno: Pogledajte nevjerojatne crteže u pijesku

Ušće Neretve ovih je dana dobilo sasvim drukčiji izgled. Prostrane pješčane površine pretvorene su u veliko umjetničko platno na kojem umjetnici stvaraju golema djela koja se u punom obliku najbolje mogu vidjeti iz zraka
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Ušće Neretve: Jesenski ugođaj na ušću rijeke Neretve
Područje ušća poznato je po spoju rijeke, mora, močvarnih predjela i prostranih plićaka, a upravo u jesen taj krajolik dolazi do izražaja u nešto tišem i smirenijem izdanju. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Područje ušća poznato je po spoju rijeke, mora, močvarnih predjela i prostranih plićaka, a upravo u jesen taj krajolik dolazi do izražaja u nešto tišem i smirenijem izdanju. | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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