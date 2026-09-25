FOTO Usudite li se probati? Ovo su najljuće papričice na svijetu

Neke papričice mogle bi vrlo brzo testirati granice vaše tolerancije na ljutinu. Njihova snaga mjeri se Scovilleovom ljestvicom, a razlike među njima su nevjerojatne. Donosimo neke od najljućih papričica na svijetu
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U nastavku pogledajte 15 najljučih ppričica na svijetu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 15 najljučih ppričica na svijetu. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 15 najljučih ppričica na svijetu.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. GHOST PEPPER – 948.214 SHU Poznata i kao Bhut Jolokia, Ghost Pepper iz Indije bila je prva papričica koja je službeno premašila milijun Scovilleovih jedinica. Ljutina se razvija relativno sporo, a iza nje se mogu osjetiti slatkaste, voćne i zemljaste note.
| Foto: 123RF
14. 7 POT PRIMO – 1.034.125 SHU Ovu sortu stvorio je američki uzgajivač Troy Primeaux, a posebno je upečatljiva zbog dugog „repa“ na kraju papričice. Osim izgleda, poznata je po intenzivnoj ljutini koja prelazi milijun Scovilleovih jedinica.
| Foto: Facebook
13. TRINIDAD 7 POT – 1.100.000 SHU Riječ je o izvornoj sorti iz skupine 7 Pot, nazvanoj prema tvrdnji da jedna papričica može začiniti čak sedam lonaca variva. Izgledom podsjeća na habanero, ali je zbog izrazito naborane površine mnogo opasnija po pitanju ljutine.
| Foto: 123RF
12. TRINIDAD SCORPION „BUTCH T“ – 1.131.850 SHU Prepoznatljiva je po karakterističnom završetku koji podsjeća na rep škorpiona. Od 2011. do 2013. držala je Guinnessov rekord, a danas je i dalje među najljućim papričicama na svijetu.
| Foto: 123RF
11. NAGA VIPER – 1.141.059 SHU Ova crvena papričica razvijena je u Engleskoj, a 2011. godine nakratko je držala svjetski rekord. Riječ je o hibridu koji je poznat po vrlo jakoj ljutini i slatkastom, voćnom okusu.
| Foto: Facebook
10. 7 POT BARRACKPORE – 1.150.000 SHU Nazvana je prema gradu Barrackporeu u Trinidadu i pripada skupini 7 Pot. Za razliku od mnogih srodnika ima nešto izraženiji gorkasti okus, ali je po ljutini i dalje duboko u području superljutih papričica.
| Foto: Facebook
9. INFINITY PEPPER – 1.158.643 SHU Ova britanska papričica nakratko je 2011. godine bila proglašena najljućom na svijetu, ali je titulu izgubila nakon samo nekoliko tjedana. Ima voćni okus i sporiji razvoj ljutine, koji može trajati i do pola minute.
| Foto: Instagram
8. 7 POT BRAIN STRAIN – 1.175.000 SHU Ime je dobila zbog izrazito naboranog izgleda koji podsjeća na ljudski mozak. Riječ je o jednoj od najljućih sorti iz skupine 7 Pot, sa slatkastim okusom koji vrlo brzo preuzima snažna ljutina.
| Foto: Instagram
7. NAGA MORICH – 1.250.000 SHU Poznata i kao „zmijska papričica“, potječe iz Bangladeša i okolnog područja. Ljutina joj se razvija postupno i može joj trebati do 30 sekundi da pokaže punu snagu.
| Foto: instagram
6. DORSET NAGA – 1.299.114 SHU Ova britanska papričica razvijena je selekcijom sorte Naga Morich. Može prijeći milijun Scovilleovih jedinica, a karakteriziraju je voćne, slatkaste i blago cvjetne note.
| Foto: 123RF
5. 7 POT DOUGLAH – 1.388.938 SHU Prepoznatljiva je po tamnoj, gotovo čokoladno-smeđoj i naboranoj kožici. Osim ekstremne ljutine, ima zemljast, orašast i slatkast okus, zbog čega je poznata i među ljubiteljima okusa superljutih papričica.
| Foto: Instagram
4. TRINIDAD MORUGA SCORPION – 1.600.000 SHU Ova papričica iz Trinidada nekoć je nosila titulu najljuće na svijetu. Ima slatkast i voćni okus, ali nakon prvog zalogaja ljutina vrlo brzo postaje gotovo nepodnošljiva.
| Foto: 123RF
3. KOMODO DRAGON – 1.800.000 SHU Britanska papričica poznata je po tome što njezina ljutina ne udara odmah, već se razvija nakon desetak sekundi. Iza slatkastog i voćnog okusa krije se vrlo snažan osjećaj pečenja.
| Foto: instagram
2. CAROLINA REAPER – 1.800.000 SHU Ova poznata papričica deset je godina bila službeno najljuća na svijetu, sve dok je nije nadmašio Pepper X. Na početku ima voćnu i slatkastu aromu, nakon čega slijedi izrazito jaka i dugotrajna ljutina.
| Foto: 123RF
1. PEPPER X – 2.693.000 SHU Pepper X trenutačno drži Guinnessov rekord za najljuću papričicu na svijetu, a rekord je potvrđen 2023. godine. Ima slatkasto-voćni okus, ali ljutina nastupa gotovo odmah i vrlo je intenzivna.
| Foto: Pepper Scale