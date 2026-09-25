Obavijesti

Galerija

Komentari 0
15 MONSTRUMA

FOTO Usudite li se probati? Ovo su najljuće papričice na svijetu

Neke papričice mogle bi vrlo brzo testirati granice vaše tolerancije na ljutinu. Njihova snaga mjeri se Scovilleovom ljestvicom, a razlike među njima su nevjerojatne. Donosimo neke od najljućih papričica na svijetu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Usudite li se probati? Ovo su najljuće papričice na svijetu
U nastavku pogledajte 15 najljučih ppričica na svijetu. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1/17
U nastavku pogledajte 15 najljučih ppričica na svijetu. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026