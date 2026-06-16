FOTO Uz takvo tijelo nitko joj ne vjeruje da ima dvoje djece, evo kako Skye održava fit liniju

Skye Wheatley australska je influencerica i medijska osoba koja je popularnost stekla kroz reality emisije. Na društvenim mrežama dijeli sadržaj o životnom stilu, majčinstvu i fitnessu te promiče zdrav i aktivan način života
Skye Wheatley australska je influencerica i medijska osoba koja je popularnost stekla kroz reality emisije. Na društvenim mrežama dijeli sadržaj o životnom stilu, majčinstvu i fitnessu te promiče zdrav i aktivan način života.
| Foto: Facebook
Skye Wheatley australska je influencerica i medijska osoba koja je popularnost stekla kroz reality emisije. Na društvenim mrežama dijeli sadržaj o životnom stilu, majčinstvu i fitnessu te promiče zdrav i aktivan način života. |
Foto: Facebook
Skye Wheatley australska je influencerica i medijska osoba koja je popularnost stekla kroz reality emisije. Na društvenim mrežama dijeli sadržaj o životnom stilu, majčinstvu i fitnessu te promiče zdrav i aktivan način života.
| Foto: Facebook
Kao majka dvoje djece, Skye nastoji održavati ravnotežu između obiteljskog života i brige o vlastitom zdravlju. Redovito objavljuje sadržaj vezan uz treninge i prehranu. Njezin pristup temelji se na dosljednosti, a ne na ekstremnim dijetama ili kratkoročnim rješenjima.
| Foto: Facebook
Jedna od njezinih navika je doručak bogat proteinima. Često priprema domaće proteinske palačinke koje joj osiguravaju energiju za početak dana. Veći unos proteina pomaže joj u održavanju i izgradnji mišićne mase te duljem osjećaju sitosti.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Poslijepodne često poseže za smoothiejem od manga kojem dodaje proteine. Takav napitak pruža kombinaciju ugljikohidrata za energiju i proteina za oporavak mišića. Osim toga, mango sadrži antioksidanse koji su korisni za opće zdravlje.
| Foto: 123RF
Za večeru često bira losos uz prilog od krumpira. Losos joj osigurava visokokvalitetne proteine i omega-3 masne kiseline važne za oporavak organizma. Takvi obroci podupiru njezine fitness ciljeve i održavanje mišićne mase.
| Foto: 123RF
Skye redovito trenira u teretani i poseban naglasak stavlja na vježbe snage. Cilj joj nije samo mršavljenje, već izgradnja mišića i oblikovanje tijela. Na društvenim mrežama često dijeli videozapise svojih treninga s utezima.
| Foto: Facebook
Među njezinim omiljenim jelima nalazi se mediteranska salata s maslinama i sušenim rajčicama. Takvi obroci bogati su vlaknima, vitaminima i korisnim biljnim spojevima. Time povećava unos hranjivih tvari bez prevelikog broja kalorija.
| Foto: DREAMSTIME
Iako vodi računa o unosu ugljikohidrata, Skye ne izbacuje kruh iz jelovnika. Čak je istaknuto da ga jede vrlo često, gotovo uz svaki obrok. Njezin primjer pokazuje da se dobra forma može održavati uravnoteženom prehranom, bez potpunog izbacivanja omiljenih namirnica.
| Foto: 123RF
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook