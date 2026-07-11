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Blista i sjaji!

FOTO Valentina otkrila tajnu: Evo koji joj tretman pomaže nakon neprospavanih noći

Saloni se hvale najnovijom tehnologijom čija radiofrekvencija od 448 kHz potiče stvaranje kolagena, a Valentina rado odlazi na ovakve tretmane kako bi sakrila umor i koži lica dala sjaj
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FOTO Valentina otkrila tajnu: Evo koji joj tretman pomaže nakon neprospavanih noći
Dok većina navija iz udobnosti kauča, oni koji Svjetsko nogometno prvenstvo trebaju ispratiti uživo, pa i noću, plaćaju ga i umorom i vidljivošću tog umora na licu. TV zvijezda Valentina Miletić zadnjih je tjedana doslovno zamijenila dan za noć - u programu je od večeri do kasno u noć, a posljedice takvog ritma, priznala je na društvenim mrežama, ne ostaju samo na raspoloženju nego i na koži. Njeno rješenje? Indiba tretman, čije je rezultate pokazala fotografijom na svojem profilu. | Foto: Instagram
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Dok većina navija iz udobnosti kauča, oni koji Svjetsko nogometno prvenstvo trebaju ispratiti uživo, pa i noću, plaćaju ga i umorom i vidljivošću tog umora na licu. TV zvijezda Valentina Miletić zadnjih je tjedana doslovno zamijenila dan za noć - u programu je od večeri do kasno u noć, a posljedice takvog ritma, priznala je na društvenim mrežama, ne ostaju samo na raspoloženju nego i na koži. Njeno rješenje? Indiba tretman, čije je rezultate pokazala fotografijom na svojem profilu. | Foto: Instagram
Komentari 1

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