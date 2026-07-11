FOTO Valentina otkrila tajnu: Evo koji joj tretman pomaže nakon neprospavanih noći

Saloni se hvale najnovijom tehnologijom čija radiofrekvencija od 448 kHz potiče stvaranje kolagena, a Valentina rado odlazi na ovakve tretmane kako bi sakrila umor i koži lica dala sjaj
Dok većina navija iz udobnosti kauča, oni koji Svjetsko nogometno prvenstvo trebaju ispratiti uživo, pa i noću, plaćaju ga i umorom i vidljivošću tog umora na licu. TV zvijezda Valentina Miletić zadnjih je tjedana doslovno zamijenila dan za noć - u programu je od večeri do kasno u noć, a posljedice takvog ritma, priznala je na društvenim mrežama, ne ostaju samo na raspoloženju nego i na koži. Njeno rješenje? Indiba tretman, čije je rezultate pokazala fotografijom na svojem profilu.
| Foto: Instagram
Dok većina navija iz udobnosti kauča, oni koji Svjetsko nogometno prvenstvo trebaju ispratiti uživo, pa i noću, plaćaju ga i umorom i vidljivošću tog umora na licu. TV zvijezda Valentina Miletić zadnjih je tjedana doslovno zamijenila dan za noć - u programu je od večeri do kasno u noć, a posljedice takvog ritma, priznala je na društvenim mrežama, ne ostaju samo na raspoloženju nego i na koži. Njeno rješenje? Indiba tretman, čije je rezultate pokazala fotografijom na svojem profilu. |
Foto: Instagram
Dok većina navija iz udobnosti kauča, oni koji Svjetsko nogometno prvenstvo trebaju ispratiti uživo, pa i noću, plaćaju ga i umorom i vidljivošću tog umora na licu. TV zvijezda Valentina Miletić zadnjih je tjedana doslovno zamijenila dan za noć - u programu je od večeri do kasno u noć, a posljedice takvog ritma, priznala je na društvenim mrežama, ne ostaju samo na raspoloženju nego i na koži. Njeno rješenje? Indiba tretman, čije je rezultate pokazala fotografijom na svojem profilu.
| Foto: Instagram
O čemu je zapravo riječ? Indiba je neinvazivni tretman koji radi na principu radiofrekvencije od 448 kHz - broj koji zvuči kao specifikacija iz uputa za glačalo, ali je zapravo patentirana tehnologija koja zagrijava dublje slojeve kože i tako, objašnjavaju saloni i poliklinike koje nude tu uslugu, potiče stvaranje kolagena i elastina.
| Foto: Instagram
Koža bi trebala postati čvršća, bore manje vidljive, ten ujednačeniji, a limfna drenaža trebala bi smanjiti otekline i "detoksicirati" lice.
| Foto: instagram/Valentina Miletić
Ovakvi tretmani djeluju najbolje kad se rade u seriji, ne kao brzo rješenje uoči jedne noćne smjene. Saloni preporučuju pet tretmana unutar dva-tri tjedna za vidljive rezultate, a tek onda održavanje svakih od četiri do šest tjedana.
Dakle nije riječ o "jednokratnom peglanju" nakon neprospavane noći nego o kontinuiranom ulaganju - i vremenskom i financijskom.
| Foto: instagram
Znanstveno gledano, radiofrekventni tretmani imaju određenu potvrđenu osnovu - toplina u dubljim slojevima kože doista može potaknuti sintezu kolagena, to nije marketinška izmišljotina. No efekti "detoksikacije" i "uklanjanja toksina" spadaju više u kozmetički rječnik nego u dokazanu medicinu, koža se ne "čisti od toksina" limfnom drenažom u onom smislu kako to zvuči u reklamama.
| Foto: Instagram
Manjak sna na licu se vidi nemilosrdno, bez obzira na to koliko dobro izgledali inače. Miletić barem pokazuje da voditeljski posao tijekom Mundijala nije samo glamur pred kamerama nego i borba s biološkim satom, koji ne pita za raspored prijenosa.
| Foto: Instagramž
Foto Instagram
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto instagram/Valentina Miletić
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Foto Sime Zelic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram