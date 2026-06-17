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SVI JOJ SE DIVE

FOTO Više od 15 milijuna ljudi uzdiše za njom, a Michelle je sada otkrila i ključ svog izgleda

Michelle Lewin je poznata fitness influencerica koja promiče zdrav i aktivan stil života. Naglašava dosljednost i održive navike kao ključ dugoročnog uspjeha u fitnessu, uz jednaku važnost oporavka i ravnoteže u svakodnevnoj rutini
FOTO Više od 15 milijuna ljudi uzdiše za njom, a Michelle je sada otkrila i ključ svog izgleda
Michelle Lewin jedna je od najpoznatijih osoba u svijetu fitnessa. Rođena je u Venezueli, a međunarodnu popularnost stekla je kroz fitness natjecanja, društvene mreže i vlastite programe vježbanja. Njezina priča često se ističe kao primjer ustrajnosti, osobne transformacije i poduzetničkog uspjeha. | Foto: S.URRACA
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Michelle Lewin jedna je od najpoznatijih osoba u svijetu fitnessa. Rođena je u Venezueli, a međunarodnu popularnost stekla je kroz fitness natjecanja, društvene mreže i vlastite programe vježbanja. Njezina priča često se ističe kao primjer ustrajnosti, osobne transformacije i poduzetničkog uspjeha. | Foto: S.URRACA
Komentari 0

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