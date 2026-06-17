FOTO Više od 15 milijuna ljudi uzdiše za njom, a Michelle je sada otkrila i ključ svog izgleda

Jedna od glavnih poruka Michelle Lewin jest da je dosljednost važnija od ekstremnog intenziteta. Smatra da mnogi odustanu jer vjeruju da svaki trening mora biti iscrpljujuć kako bi imao vrijednost. Prema njezinoj filozofiji, bolje je redovito odraditi kraći i izvediv trening nego povremeno trenirati vrlo intenzivno. | Foto: Facebook