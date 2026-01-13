FOTO Vruća atrakcija u ringu i na Instagramu: 'Fanovi ne mogu skinuti pogled s mene'

Amber Fields, koja je široj publici postala poznata kao glavna ring djevojka, posljednjih godina uspješno gradi svoj brend i izvan borilišta. Jako je svestrana
Iako je početak karijere obilježila ljepotom i glamuroznim nastupima uz ring, danas se Fields profilira kao influencerica, model i potencijalna boksačica, kombinirajući sportsku strast s modnim i lifestyle sadržajem.
| Foto: Instagram
Iako je početak karijere obilježila ljepotom i glamuroznim nastupima uz ring, danas se Fields profilira kao influencerica, model i potencijalna boksačica, kombinirajući sportsku strast s modnim i lifestyle sadržajem. |
Foto: Instagram
Iako je početak karijere obilježila ljepotom i glamuroznim nastupima uz ring, danas se Fields profilira kao influencerica, model i potencijalna boksačica, kombinirajući sportsku strast s modnim i lifestyle sadržajem.
| Foto: Instagram
Na svojim društvenim mrežama Amber redovito dijeli trenutke iz svakodnevnog života, treninga i modnih projekata. Njezini pratitelji mogu pratiti njezine sparinge, vježbe u teretani, ali i glamurozne i često provokativne fotografije koje ističu njezinu osobnost i stil.
| Foto: Instagram
Amber je dokazala da je sposobna balansirati između života u sportskom okruženju i svijeta mode, inspirirajući pritom svoje pratitelje da slijede vlastite snove i hrabro izražavaju svoju jedinstvenu ljepotu.
| Foto: Instagram
Iako mnogi i dalje pamte Amber kao “knockouts girl” BKFC-a, ona danas aktivno radi na svom prijelazu prema ozbiljnom sportu.
| Foto: Instagram
Njezina prisutnost na društvenim mrežama, uz kombinaciju sporta, mode i osobnog izražaja, čini je relevantnom i danas, dok njezin razvoj prema profesionalnom boksu pokazuje da je ljepota samo jedan dio njezina identiteta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram