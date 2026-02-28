Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PAZI, VRUĆE!

FOTO Wow, kakvo tijelo! Naša influencerica Lara pokazala liniju od koje svima pada vilica

Lara Tomasović (22), diplomirana kineziologinja iz Splita, vodi privatne treninge i pomaže klijenticama u postizanju fit forme. Redovito dijeli fitness sadržaj na Instagramu, posebno fokusiran na gluteuse
FOTO Wow, kakvo tijelo! Naša influencerica Lara pokazala liniju od koje svima pada vilica
Lara Tomasović (22) drži privatne treninge i pomaže svojim klijenticama postići zavidnu liniju kakvu i ona sama posjeduje. | Foto: laratomasovicc/Instagram
1/63
Lara Tomasović (22) drži privatne treninge i pomaže svojim klijenticama postići zavidnu liniju kakvu i ona sama posjeduje. | Foto: laratomasovicc/Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026