FOTO X(XL) faktor! Oprez, zbog ovakve guze propadaju brakovi

Ali FitBunBabe nije samo o tijelu, njezin profil simbolizira i kontrolu nad vlastitim imidžom i moć samopouzdanja u digitalnom svijetu. Zadnjica, koja je postala njezin zaštitni znak, zapravo prenosi poruku: vlastito tijelo je instrument izraza, a samopouzdanje je najatraktivniji dodatak. | Foto: Instagram