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FOTO Za 204.000 € kupili crkvu staru 160 godina i preuredili je, sada vrijedi 820.000 eura!

Bivši dizajner kupio je zapuštenu 160 godina staru crkvu u Cotswoldsu i odlučio je pretvoriti u moderan dom. Obnova je donijela brojne izazove, ali rezultat je neobičan prostor koji danas privlači brojne goste
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FOTO Za 204.000 € kupili crkvu staru 160 godina i preuredili je, sada vrijedi 820.000 eura!
Crkva stara više od 160 godina pretvorena je u moderan dom za odmor. Projekt je trajao oko tri godine i zahtijevao potpuno preuređenje prostora. Danas kuća ima dvije spavaće sobe, luksuzne kupaonice, modernu kuhinju i neobičnu viseću spavaću kapsulu. Povijesni detalji pritom su sačuvani kako bi zgrada zadržala svoj karakter. | Foto: Instagram/theoldmissionchurch
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Crkva stara više od 160 godina pretvorena je u moderan dom za odmor. Projekt je trajao oko tri godine i zahtijevao potpuno preuređenje prostora. Danas kuća ima dvije spavaće sobe, luksuzne kupaonice, modernu kuhinju i neobičnu viseću spavaću kapsulu. Povijesni detalji pritom su sačuvani kako bi zgrada zadržala svoj karakter. | Foto: Instagram/theoldmissionchurch
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