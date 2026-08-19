FOTO Za 204.000 € kupili crkvu staru 160 godina i preuredili je, sada vrijedi 820.000 eura!

Bivši dizajner kupio je zapuštenu 160 godina staru crkvu u Cotswoldsu i odlučio je pretvoriti u moderan dom. Obnova je donijela brojne izazove, ali rezultat je neobičan prostor koji danas privlači brojne goste
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Crkva stara više od 160 godina pretvorena je u moderan dom za odmor. Projekt je trajao oko tri godine i zahtijevao potpuno preuređenje prostora. Danas kuća ima dvije spavaće sobe, luksuzne kupaonice, modernu kuhinju i neobičnu viseću spavaću kapsulu. Povijesni detalji pritom su sačuvani kako bi zgrada zadržala svoj karakter.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Crkva stara više od 160 godina pretvorena je u moderan dom za odmor. Projekt je trajao oko tri godine i zahtijevao potpuno preuređenje prostora. Danas kuća ima dvije spavaće sobe, luksuzne kupaonice, modernu kuhinju i neobičnu viseću spavaću kapsulu. Povijesni detalji pritom su sačuvani kako bi zgrada zadržala svoj karakter. |
Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Crkva stara više od 160 godina pretvorena je u moderan dom za odmor. Projekt je trajao oko tri godine i zahtijevao potpuno preuređenje prostora. Danas kuća ima dvije spavaće sobe, luksuzne kupaonice, modernu kuhinju i neobičnu viseću spavaću kapsulu. Povijesni detalji pritom su sačuvani kako bi zgrada zadržala svoj karakter.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Par je za staru crkvu izdvojio 204.000 eura, dok je sama obnova stajala oko 370.000 funti. Ukupno ulaganje tako je dosegnulo približno 636.000 eura. Nakon završetka radova nekretnina je procijenjena na oko 820.000 eura. Danas dodatno donosi prihod kao kuća za odmor.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Iza starog izgleda skrivali su se ozbiljni građevinski problemi koje vlasnici u početku nisu mogli predvidjeti. Vlaga, dotrajali krov, trule drvene konstrukcije i neadekvatni podovi zahtijevali su velike zahvate. Pod je morao biti uklonjen sve do zemlje, a zidovi su obnovljeni posebnim materijalima. Krov je također morao biti djelomično rekonstruiran i ponovno prekriven.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Pretvaranje crkve u dom nije bilo jednostavno jer je zgrada imala povijesnu vrijednost i podlijegala posebnim pravilima. Vlasnici su morali surađivati sa stručnjacima za zaštitu baštine i više puta mijenjati svoje početne ideje. Neke planirane krovne prozore i dijelove interijera morali su potpuno izbaciti ili premjestiti. Cilj je bio stvoriti moderan prostor, ali bez uništavanja prepoznatljivog izgleda crkve.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Jedan od najupečatljivijih elemenata obnovljene kuće je spavaća soba smještena u viseću staklenu kapsulu. Takvo rješenje omogućilo je stvaranje spavaćeg prostora bez velikih pregrada koje bi narušile otvorenost nekadašnje crkve. Kapsula je postala svojevrsni središnji detalj interijera. Ispod nje nalazi se dnevni boravak, dok je kuhinja smještena u nekadašnjoj školskoj prostoriji.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Bivši dizajner nije samo osmislio izgled prostora, već je sudjelovao i u samoj obnovi. Procjenjuje da je osobno odradio između pet i deset posto radova, uključujući uređenje interijera. Posebno je uštedio preuzimanjem vođenja cijelog projekta, čime je smanjio troškove za oko 23.000 eura. Ipak, takav način rada zahtijevao je gotovo svakodnevni angažman.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Nakon završetka obnove zgrada je pretvorena u popularnu kuću za odmor koja je već privukla stotine gostiju. U nekoliko godina primila je stotine rezervacija, uključujući i velik broj gostiju koji su stigli sa svojim psima. Objekt je dobio i nagradu za najbolji butik smještaj u regiji. Vlasniku je ipak najvažnije što je zapuštenoj povijesnoj zgradi omogućio novi život.
| Foto: Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch
Foto Instagram/theoldmissionchurch