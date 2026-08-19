FOTO Za 204.000 € kupili crkvu staru 160 godina i preuredili je, sada vrijedi 820.000 eura!

Nakon završetka obnove zgrada je pretvorena u popularnu kuću za odmor koja je već privukla stotine gostiju. U nekoliko godina primila je stotine rezervacija, uključujući i velik broj gostiju koji su stigli sa svojim psima. Objekt je dobio i nagradu za najbolji butik smještaj u regiji. Vlasniku je ipak najvažnije što je zapuštenoj povijesnoj zgradi omogućio novi život. | Foto: Instagram/theoldmissionchurch