FOTO Za balkon kao iz časopisa: 20 vrsta cvijeća za 'wow' efekt

Ako želite balkon koji izgleda kao iz časopisa, pun boja, volumena i života, ključ je u pametnom odabiru cvijeća. Kombinacijom visećih, gustih i kontrastnih biljaka možete postići pravi 'wow efekt', bez obzira na veličinu prostora. Važno je samo prilagoditi izbor suncu, ali i igrati se teksturama i bojama jer upravo to stvara vizualni dojam luksuza i bogatstva
1. Petunija.
Petunije su klasik s razlogom, cvatu obilno od proljeća do jeseni i dolaze u gotovo svim bojama. Njihovi mekani, baršunasti cvjetovi brzo ispune tegle i stvaraju dojam raskoši. Idealne su za kombiniranje s drugim vrstama jer lako “popunjavaju” prostor i daju bogat, pun izgled.
1. Petunija.
Petunije su klasik s razlogom, cvatu obilno od proljeća do jeseni i dolaze u gotovo svim bojama. Njihovi mekani, baršunasti cvjetovi brzo ispune tegle i stvaraju dojam raskoši. Idealne su za kombiniranje s drugim vrstama jer lako “popunjavaju” prostor i daju bogat, pun izgled. |
1. Petunija.
Petunije su klasik s razlogom, cvatu obilno od proljeća do jeseni i dolaze u gotovo svim bojama. Njihovi mekani, baršunasti cvjetovi brzo ispune tegle i stvaraju dojam raskoši. Idealne su za kombiniranje s drugim vrstama jer lako “popunjavaju” prostor i daju bogat, pun izgled.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
2. Surfinija.
Surfinije su viseća verzija petunija i pravi izbor ako želiš dramatičan efekt. Njihove duge, cvjetne grane padaju preko ruba tegli poput slapova i mogu narasti i više od metra.
3. Pelargonija (geranij).
Vrlo zahvalna biljka koja podnosi sunce, vjetar i povremeno zanemarivanje. Cvjetovi su intenzivnih boja, a biljka zadržava uredan, kompaktan oblik. Dobra je baza za svaki balkon jer daje stabilnost i volumen aranžmanu.
4. Calibrachoa (mini petunija).
Ova biljka izgleda kao sitnija verzija petunije, ali cvate još gušće. Stvara efekt šarenog oblaka cvijeća, a zbog sitnih cvjetova djeluje profinjenije i “dizajnerski”. Odlična je za moderne balkone.
5. Verbena (sporiš).
Verbena se brzo širi i cvate u grozdovima. Idealna je za kombinacije jer povezuje različite biljke u jednu cjelinu. Osim toga, privlači leptire, što dodatno podiže doživljaj balkona.
6. Lobelija.
Sitni, najčešće plavi cvjetovi stvaraju nježan kontrast jačim bojama. Lobelija lagano pada preko rubova tegli i daje romantičan, “mekan” izgled. Savršena je za popunjavanje praznina između većih biljaka.
7. Fuksija.
Fuksije imaju prepoznatljive viseće cvjetove u obliku zvona. Najbolje uspijevaju u polusjeni i sjeni, gdje daju elegantan i pomalo egzotičan dojam. Idealne su za balkone koji nemaju puno direktnog sunca.
8. Vodenika (Impatiens).
Savršena za sjenovite prostore. Cvate bez prestanka i daje jarke boje čak i tamo gdje druge biljke ne uspijevaju. Vrlo brzo stvara puni, bogati izgled.
9. Gazanija.
Gazanije imaju velike, upečatljive cvjetove koji se otvaraju na suncu. Njihove jarke boje, žuta, narančasta, crvena, odmah privlače pažnju i daju energiju prostoru.
10. Lantana.
Posebna po tome što joj cvjetovi mijenjaju boju tijekom rasta. Jedna biljka može imati više nijansi odjednom, što stvara zanimljiv i dinamičan vizualni efekt. Odlična za sunčane balkone.
11. Portulaka.
Izuzetno otporna biljka koja voli sunce i sušu. Njezini mali, ali intenzivni cvjetovi otvaraju se tijekom dana i stvaraju šareni tepih. Idealna za one koji žele efekt uz minimalno održavanje.
12. Kadifica.
Osim što je dekorativna, kadifica ima i praktičnu ulogu, odbija štetnike.
13. Lavanda.
Lavanda donosi mediteranski ugođaj i prepoznatljiv miris. Osim vizualnog efekta, stvara i opuštajuću atmosferu. Dobro se kombinira s bijelim i plavim cvijećem.
14. Oleander.
Veća biljka koja može poslužiti kao “statement komad” na balkonu. Ima velike cvjetove i daje dojam luksuza, ali treba više prostora i pažnje.
15. Angelonija.
Elegantna biljka s uspravnim cvjetovima koji podsjećaju na male orhideje. Dodaje visinu i strukturu aranžmanima.
16. Gaura.
Nježni, prozračni cvjetovi koji izgledaju kao leptiri u letu. Na vjetru stvaraju pokret i živost, što balkon čini dinamičnijim.
17. Cosmos (kosmos).
Visoka i razigrana biljka koja daje “divlji vrt” efekt. Idealna za opušten, prirodan stil balkona.
18. Cinija (zinnia).
Cvjetovi su veliki, pravilni i izrazito šareni. Daju snažan vizualni naglasak i dobro podnose sunce.
19. Heliotrop.
Poznat po intenzivnom mirisu i tamnijim cvjetovima. Dodaje dubinu i eleganciju kombinacijama.
20. Ružmarin (cvatući).
Osim što je koristan u kuhinji, cvatući ružmarin izgleda vrlo dekorativno i daje prirodan, mediteranski štih.
