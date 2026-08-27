FOTO Zavirite u čudesni svijet točkica Yayoi Kusame: Ovo su njezini kultni radovi

Legendarna japanska umjetnica Yayoi Kusama preminula je u bolnici u Tokiju u 97. godini života. Pogledajte neke od njezinih upečatljivih radova koji najbolje dočaravaju jedinstveni svijet umjetnice
Yayoi Kusama svojim je prepoznatljivim stilom desetljećima privlačila pažnju publike diljem svijeta. Točkice, jarke boje, beskrajne refleksije i ponavljajući uzorci postali su zaštitni znak njezina rada, a njezine su instalacije i skulpture među najprepoznatljivijim djelima suvremene umjetnosti.
| Foto: Mike Segar
Yayoi Kusama svojim je prepoznatljivim stilom desetljećima privlačila pažnju publike diljem svijeta. Točkice, jarke boje, beskrajne refleksije i ponavljajući uzorci postali su zaštitni znak njezina rada, a njezine su instalacije i skulpture među najprepoznatljivijim djelima suvremene umjetnosti. |
Foto: Mike Segar
Yayoi Kusama svojim je prepoznatljivim stilom desetljećima privlačila pažnju publike diljem svijeta. Točkice, jarke boje, beskrajne refleksije i ponavljajući uzorci postali su zaštitni znak njezina rada, a njezine su instalacije i skulpture među najprepoznatljivijim djelima suvremene umjetnosti.
| Foto: Mike Segar
Njezini radovi često stvaraju dojam da gledatelja uvlače u neki drugi, gotovo beskrajan svijet. Posebno su poznate njezine „Infinity Mirror Rooms“, prostorije ispunjene ogledalima, svjetlima i refleksijama koje stvaraju iluziju beskonačnosti.
| Foto: Instagram/yayoikusamamuseum
Kusama je tijekom karijere istraživala opsesiju, beskonačnost i odnos pojedinca prema svemiru, često koristeći jednostavne motive poput točkica i mreža. Upravo je ponavljanje tih elemenata postalo jedno od najvažnijih obilježja njezina umjetničkog izraza.
| Foto: Tomas Bravo
Pogledajte neke od najzanimljivijih radova Yayoi Kusame koji su obilježili njezinu karijeru.
| Foto: Benoit Tessier
Foto Hollie Adams
Foto Luke MacGregor
Foto Luke MacGregor
Foto Toru Hanai
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Phil Noble
Foto Toru Hanai
Foto Luke MacGregor
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum
Foto Instagram/yayoikusamamuseum