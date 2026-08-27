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Fantastična umjetnička djela

FOTO Zavirite u čudesni svijet točkica Yayoi Kusame: Ovo su njezini kultni radovi

Legendarna japanska umjetnica Yayoi Kusama preminula je u bolnici u Tokiju u 97. godini života. Pogledajte neke od njezinih upečatljivih radova koji najbolje dočaravaju jedinstveni svijet umjetnice
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FILE PHOTO: Japanese artist Yayoi Kusama poses for a photograph inside her Infinity Mirrored Room installation titled "The Souls of Millions of Light Years Away" during a media preview of her new exhibition at the David Zwirner gallery in New York
Yayoi Kusama svojim je prepoznatljivim stilom desetljećima privlačila pažnju publike diljem svijeta. Točkice, jarke boje, beskrajne refleksije i ponavljajući uzorci postali su zaštitni znak njezina rada, a njezine su instalacije i skulpture među najprepoznatljivijim djelima suvremene umjetnosti. | Foto: Mike Segar
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Yayoi Kusama svojim je prepoznatljivim stilom desetljećima privlačila pažnju publike diljem svijeta. Točkice, jarke boje, beskrajne refleksije i ponavljajući uzorci postali su zaštitni znak njezina rada, a njezine su instalacije i skulpture među najprepoznatljivijim djelima suvremene umjetnosti. | Foto: Mike Segar
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