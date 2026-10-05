FOTO Završila je Bučijada u Ivanić-Gradu: Pogledajte atmosferu posljednjeg dana

Uz gastronomski i sajamski dio, jedan od glavnih aduta manifestacije bio je bogat glazbeni program. U petak su nastupili Kings, Miroslav Škoro i Svetinja, subota je donijela Neki to vole vruće, Urban&4 te DJ program, dok su u nedjelju nastupili Spice Grills i Magazin. Zadnjeg dana održan je i folklorni program, dolazak kuma 22. Bučijade te „Pumpkin Workout“ Marija Valentića. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL