Obavijesti

Galerija

Komentari 0
JESENSKI SPEKTAKL

FOTO Završila je Bučijada u Ivanić-Gradu: Pogledajte atmosferu posljednjeg dana

Ivanić-Grad proteklog je vikenda bio prava jesenska prijestolnica. Posjetitelje su dočekali brojni štandovi, domaći proizvodi, delicije od buče, rukotvorine, šarene dekoracije i bogat popratni program, a tijekom manifestacije održani su i koncerti poznatih izvođača
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Zadnji dan Bučijade u Ivanić Gradu
Bučijada je i ove godine privukla velik broj posjetitelja koji su uživali u jesenskom ugođaju, kušali različite proizvode od buče i razgledavali ponudu izlagača iz cijele Hrvatske. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
1/32
Bučijada je i ove godine privukla velik broj posjetitelja koji su uživali u jesenskom ugođaju, kušali različite proizvode od buče i razgledavali ponudu izlagača iz cijele Hrvatske. | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026