FOTO Završila je Bučijada u Ivanić-Gradu: Pogledajte atmosferu posljednjeg dana

Ivanić-Grad proteklog je vikenda bio prava jesenska prijestolnica. Posjetitelje su dočekali brojni štandovi, domaći proizvodi, delicije od buče, rukotvorine, šarene dekoracije i bogat popratni program, a tijekom manifestacije održani su i koncerti poznatih izvođača
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Bučijada je i ove godine privukla velik broj posjetitelja koji su uživali u jesenskom ugođaju, kušali različite proizvode od buče i razgledavali ponudu izlagača iz cijele Hrvatske.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Bučijada je i ove godine privukla velik broj posjetitelja koji su uživali u jesenskom ugođaju, kušali različite proizvode od buče i razgledavali ponudu izlagača iz cijele Hrvatske.
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Bučijada je i ove godine privukla velik broj posjetitelja koji su uživali u jesenskom ugođaju, kušali različite proizvode od buče i razgledavali ponudu izlagača iz cijele Hrvatske.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Grad su preplavile narančaste i zlatne jesenske dekoracije, a ove je godine za ukrašavanje Ivanić-Grada iskorišteno čak 15 tona buča.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Brojni posjetitelji tijekom tri dana mogli su razgledati štandove s bučinim uljem, domaćim proizvodima, rukotvorinama i raznim jesenskim delicijama.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Na Bučijadi se ove godine okupilo oko 300 izlagača iz cijele Hrvatske, među kojima i 40 uljara. U ponudi nije nedostajalo ni specijaliteta od buče – od tradicionalne bučnice do nešto neobičnijih proizvoda poput bučokremšnite, piva od buče i pralina s okusom buče.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Posebnu pažnju privlačile su velike količine buča raspoređene po centru grada, koje su Ivanić-Grad pretvorile u pravu jesensku kulisu. Posjetitelji su mogli pratiti i natjecanje „Buče & cvijeće“, u kojem su se izrađivali kreativni aranžmani od buča i cvijeća.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Najmlađima je bila namijenjena Mala Bučijada s radionicama, predstavama i igraonicama u Sportskom parku Zelenjak.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Uz gastronomski i sajamski dio, jedan od glavnih aduta manifestacije bio je bogat glazbeni program. U petak su nastupili Kings, Miroslav Škoro i Svetinja, subota je donijela Neki to vole vruće, Urban&4 te DJ program, dok su u nedjelju nastupili Spice Grills i Magazin. Zadnjeg dana održan je i folklorni program, dolazak kuma 22. Bučijade te „Pumpkin Workout“ Marija Valentića.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Središte Ivanić-Grada tako je i posljednjeg dana manifestacije bilo ispunjeno posjetiteljima, štandovima, jesenskim dekoracijama i mirisima brojnih delicija.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Pogledajte u ostatku galerije kako je izgledao zadnji dan 22. Bučijade u Ivanić-Gradu.
| Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL
Foto Lucija Ocko/PIXSELL