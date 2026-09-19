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KONTROVERZNO OTKRIĆE

FOTO Zbog izgleda je stekla milijune fanova, a onda ih skoro izgubila zbog svoje prošlosti

Laura Lee poznata je beauty influencerica koju su proslavili makeup sadržaj, glamurozan izgled i ženstveni stil. No, njezinu karijeru obilježila je i kontroverza koja joj je ozbiljno uzdrmala imidž
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FOTO Zbog izgleda je stekla milijune fanova, a onda ih skoro izgubila zbog svoje prošlosti
Laura Lee je američka beauty influencerica, vizažistica i poduzetnica koja je popularnost izgradila makeup tutorijalima na YouTubeu i Instagramu. Karijeru je počela graditi objavljujući fotografije svojih makeup lookova, a njezin kanal danas prati više od četiri milijuna ljudi. | Foto: Facebook/Laura Lee
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Laura Lee je američka beauty influencerica, vizažistica i poduzetnica koja je popularnost izgradila makeup tutorijalima na YouTubeu i Instagramu. Karijeru je počela graditi objavljujući fotografije svojih makeup lookova, a njezin kanal danas prati više od četiri milijuna ljudi. | Foto: Facebook/Laura Lee
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