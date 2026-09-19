FOTO Zbog izgleda je stekla milijune fanova, a onda ih skoro izgubila zbog svoje prošlosti

Laura se zbog objava javno ispričala, no prva videoisprika izazvala je dodatne kritike jer su je gledatelji doživjeli kao neiskrenu. Kasnije je objavila novu ispriku i priznala da je njezin prvi odgovor bio pogrešan, pokušavajući objasniti koliko se, prema njezinim riječima, promijenila od vremena kada su objave nastale. | Foto: Facebook/Laura Lee