FOTO Zbog izgleda je stekla milijune fanova, a onda ih skoro izgubila zbog svoje prošlosti

Laura Lee poznata je beauty influencerica koju su proslavili makeup sadržaj, glamurozan izgled i ženstveni stil. No, njezinu karijeru obilježila je i kontroverza koja joj je ozbiljno uzdrmala imidž
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Laura Lee je američka beauty influencerica, vizažistica i poduzetnica koja je popularnost izgradila makeup tutorijalima na YouTubeu i Instagramu. Karijeru je počela graditi objavljujući fotografije svojih makeup lookova, a njezin kanal danas prati više od četiri milijuna ljudi.
| Foto: Facebook/Laura Lee
Laura Lee je američka beauty influencerica, vizažistica i poduzetnica koja je popularnost izgradila makeup tutorijalima na YouTubeu i Instagramu. Karijeru je počela graditi objavljujući fotografije svojih makeup lookova, a njezin kanal danas prati više od četiri milijuna ljudi. |
Foto: Facebook/Laura Lee
Laura Lee je američka beauty influencerica, vizažistica i poduzetnica koja je popularnost izgradila makeup tutorijalima na YouTubeu i Instagramu. Karijeru je počela graditi objavljujući fotografije svojih makeup lookova, a njezin kanal danas prati više od četiri milijuna ljudi.
| Foto: Facebook/Laura Lee
Prepoznatljiva je po naglašenom makeupu, posebno izraženom eye makeupu, a kroz godine je često pokazivala glamurozne i ženstvene modne kombinacije. Sama je svoj stil opisivala kao spoj elegancije i nešto odvažnijeg izgleda, uz odjeću koja naglašava figuru i visoke potpetice.
| Foto: Facebook/Laura Lee
Njezin atraktivan izgled i sposobnost da makeup pretvori u upečatljiv vizualni sadržaj bili su važan dio njezina brenda. Upravo je zahvaljujući velikoj publici na društvenim mrežama pokrenula vlastitu kozmetičku liniju Laura Lee Los Angeles, čija se prva paleta rasprodala u samo nekoliko dana.
| Foto: Facebook/Laura Lee
Ipak, njezinu karijeru obilježila je i velika kontroverza. Godine 2018. ponovno su se pojavili njezini stari tvitovi iz 2012. i 2013. koje su mnogi osudili kao rasističke i uvredljive prema ljudima s viškom kilograma, nakon čega je izgubila stotine tisuća pratitelja i ostala bez nekoliko poslovnih suradnji.
| Foto: Facebook/Laura Lee
Laura se zbog objava javno ispričala, no prva videoisprika izazvala je dodatne kritike jer su je gledatelji doživjeli kao neiskrenu. Kasnije je objavila novu ispriku i priznala da je njezin prvi odgovor bio pogrešan, pokušavajući objasniti koliko se, prema njezinim riječima, promijenila od vremena kada su objave nastale.
| Foto: Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee
Foto Facebook/Laura Lee