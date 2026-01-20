Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PLAVA LJEPOTICA

FOTO Zbog njenog izgleda gore društvene mreže: Živim na visokoj nozi. Nitko mi nije ravan

Hannah Palmer, prelijepa plavuša, posljednjih mjeseci privlači sve više pažnje javnosti, i to ne bez razloga. Sa svojih 27 godina izgradila je impresivnu karijeru kao model i kreatorica sadržaja, gdje njezin rad prati više od 2 milijuna obožavatelja
FOTO Zbog njenog izgleda gore društvene mreže: Živim na visokoj nozi. Nitko mi nije ravan
Hannah redovito dijeli modne kombinacije, lifestyle trenutke i fotografije s egzotičnih putovanja, a njezin Instagram profil s više od 2,2 milijuna pratitelja postao je mjesto gdje fanovi pomno prate svaki njezin korak. | Foto: Instagram
1/47
Hannah redovito dijeli modne kombinacije, lifestyle trenutke i fotografije s egzotičnih putovanja, a njezin Instagram profil s više od 2,2 milijuna pratitelja postao je mjesto gdje fanovi pomno prate svaki njezin korak. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026