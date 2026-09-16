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FOTO Želite vidjeti kako izgleda vila u Lovranu od 11 milijuna €? Ima 14 soba i izlaz na more

Vila Deneš ima oko 600 kvadrata na 1751 m² zemljišta u Lovranu, 14 soba, 13 kupaonica, saloni, terase i vrt s izlazom ravno na lungomare. Danas je zaštićena kao kulturno-povijesna baština
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FOTO Želite vidjeti kako izgleda vila u Lovranu od 11 milijuna €? Ima 14 soba i izlaz na more
Imala je 14 soba, veliku plesnu dvoranu i prostrani vrt s izravnim izlazom na lungomare, što je i danas jedan od njezinih najvećih aduta. A onda je došlo vrijeme u kojem je u cijeloj vili radila samo jedna električna utičnica. U toj je neobičnoj kući početkom 1950-ih živio poznati nizozemski književnik A. den Doolaard. Danas je povijesna Vila Deneš u Lovranu jedna od najvrednijih nekretnina na Kvarneru i nude je za 10,9 milijuna eura. No njezina je priča mnogo zanimljivija od cijene. | Foto: DUX NEKRETNINE
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Imala je 14 soba, veliku plesnu dvoranu i prostrani vrt s izravnim izlazom na lungomare, što je i danas jedan od njezinih najvećih aduta. A onda je došlo vrijeme u kojem je u cijeloj vili radila samo jedna električna utičnica. U toj je neobičnoj kući početkom 1950-ih živio poznati nizozemski književnik A. den Doolaard. Danas je povijesna Vila Deneš u Lovranu jedna od najvrednijih nekretnina na Kvarneru i nude je za 10,9 milijuna eura. No njezina je priča mnogo zanimljivija od cijene. | Foto: DUX NEKRETNINE
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