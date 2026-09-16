FOTO Želite vidjeti kako izgleda vila u Lovranu od 11 milijuna €? Ima 14 soba i izlaz na more

Trenutnog vlasnika agentica ne otkriva. Prema posljednjim javno dostupnim podacima, iz 2016., vilu je kupila hrvatska tvrtka u stranom vlasništvu za 3,5 milijuna eura. Danas je nude za 10,9 milijuna i namijenjena je uskom krugu kupaca, a interesa ima i iz Hrvatske i iz inozemstva. - Kod nekretnine takve vrijednosti teško je očekivati velik broj klasičnih upita. Danas možete izgraditi luksuznu vilu s velikim terasama i pogledom na more, ali ne možete po narudžbi stvoriti više od stoljeća povijesti, arhitekturu jednog od najvažnijih lovranskih graditelja, zaštićenu kulturno-povijesnu vrijednost i priču koja je prošla kroz različite vlasnike, države i društvene sustave. Povijesna vila ovakvih dimenzija u prvom redu do mora, na Opatijskoj rivijeri, kombinacija je koju je danas gotovo nemoguće ponoviti. Kupac ovdje ne kupuje 'samo' kuću uz more nego postaje dio povijesti Lovrana, njezin novi čuvar - zaključuje Traub. | Foto: DUX NEKRETNINE