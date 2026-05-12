FOTO Žene starije od 40 godina naprosto obožavaju ove frizure

Ulazak u 40-e može biti savršen trenutak za promjenu i istraživanje novih verzija vlastitog stila koje naglašavaju prirodnu ljepotu. Jedna od prvih odluka koju mnoge žene donose kako bi osvježile izgled jest promjena frizure
U toj dobi kosa može postati tanja, suša ili izgubiti dio volumena. No umjesto da se to doživljava kao problem, to je idealna prilika za isprobavanje moderne, chic frizure koja naglašava najbolje crte lica. Bilo da preferirate sofisticiran, odvažan ili ultramoderan stil, uvijek postoji frizura koja odgovara vašoj osobnosti. Ključno je odabrati onu koja laska vašem obliku lica, lako se održava i, najvažnije, u kojoj se osjećate samopouzdano. Evo 10 stylish frizura koje izgledaju odlično nakon 40., pogledajte koja vam najviše odgovara.
| Foto: 123RF
Foto: 123RF
| Foto: 123RF
SREDNJA DULJINA SA SLOJEVIMA.
Bezvremenski, ali moderan izbor, srednja duljina s mekanim slojevima nikad ne razočara. Slojevi dodaju pokret i stvaraju dojam volumena, što je posebno važno jer se kosa s godinama prirodno stanjuje. Svestrana i laskava, ova duljina može se nositi ravno, valovito ili vezana, što je čini idealnom za žene koje ne žele prekratku frizuru, ali ipak žele primjetnu promjenu.
| Foto: Pinterest
MODERNI PIXIE. Ova kratka i odvažna frizura savršena je za sve koji su spremni na dramatičnu promjenu. Pixie ističe crte lica, posebno jagodice i oči, te odlično pristaje ovalnim i srcolikim oblicima lica. Iako na prvi pogled može djelovati pomalo muževno, uz pravilno stiliziranje izgleda ženstveno, privlačno i elegantno. Dodatni plus: lako se održava i izgleda odlično uz suptilne pramenove.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
DUGI SLOJEVI. Ako volite svoju dugu kosu, ali primjećujete da gubi pokret ili gustoću, dugi slojevi su vaš najbolji saveznik. Ova frizura vraća volumen i lakoću bez žrtvovanja duljine. Savršena je za prirodne stilove, valove ili kovrče, a istovremeno nudi svestranost za podignute frizure. Dodavanje pramenova dodatno naglašava mladenački izgled.
| Foto: 123RF
RAVNO REZANA FRIZURA. Minimalistička i elegantna, ravno rezana frizura posebno dobro pristaje tankoj, ravnoj kosi. Ujednačeni vrhovi stvaraju dojam gustoće i daju uredan, dotjeran izgled.
Ovisno o vašem stilu, može biti do ispod linije čeljusti ili duža, a djeluje sofisticirano bilo da je nosite s razdjeljkom po sredini ili sa strane.
| Foto: 123RF
GARÇON FRIZURA. Odvažna, ali ženstvena, ova sofisticirana kratka frizura lijepo uokviruje lice i vizualno izdužuje vrat. Strukturirane linije osiguravaju moderan izgled, dok njezina jednostavnost omogućuje lako svakodnevno održavanje. Možete je nositi razbarušenu za opušteniji dojam ili zaglađenu i urednu za elegantan završni izgled.
| Foto: pinterest
THE RACHEL. Inspirirana kultnom frizurom Jennifer Aniston iz serije Friends, „The Rachel” i desetljećima kasnije ostaje jedna od najmlađolikijih i najlaskavijih frizura. Slojevi koji uokviruju lice dodaju volumen, pokret i svježinu. Najbolje pristaje ravnoj ili blago valovitoj kosi, a ovom frizurom dobiva se osobnost bez potrebe za drastičnim šišanjem.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
ZAVJESASTE ŠIŠKE.
Zavjesaste šiške odličan su izbor za nježan, pomlađujući efekt bez potrebe za potpunom promjenom frizure. Prilagodljive su gotovo svim tipovima kose i oblicima lica, a razdvajaju se po sredini i lagano padaju sa strane, prirodno uokvirujući lice. Također su iznenađujuće jednostavne za održavanje.
| Foto: 123RF
DUGI BOB (LOB). Dugi bob postao je omiljen izbor među ženama starijima od 40 godina zbog svoje svestranosti. Duljina koja pada tik iznad ramena pruža lakoću, a istovremeno ostavlja mogućnost za rep i druge načine stiliziranja. Prikladan za sve tipove kose, ovaj rez donosi elegantno osvježenje bez potrebe za prekratkom frizurom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PRIRODNA KOVRČAVA FRIZURA. Kovrčava kosa dolazi do izražaja kada se šiša u skladu s prirodnim oblikom kovrča, a ne protiv njega. Nakon 40., puštanje kovrča da prirodno padaju često je najlaskavija opcija. Strateški raspoređeni slojevi pomažu ravnomjerno raspodijeliti volumen i izbjeći neželjeni “trokutasti” oblik. Rezultat su definirane kovrče pune života i pokreta.
| Foto: 123RF
KLASIČNI BOB. Klasični bob završava točno u visini čeljusti i bezvremenski je izbor koji nikada ne izlazi iz mode. Elegantan je i jednostavan za stiliziranje, a odmah daje svježiji izgled jer naglašava vrat i liniju čeljusti. Savršen je za ravnu ili valovitu kosu te pruža dotjeran izgled uz minimalan trud.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA