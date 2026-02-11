FOTO Živa tradicija: Impresivna revija narodnih nošnji zlatara u Županji oduševila okupljene

U okviru 59. Šokačkog sijela u utorak, u Kulturnom centru Ivana Hermana u Županji, posjetitelji su mogli prisustvovati u jedinstvenom događaju pod nazivom 'Sjajem zlatnih dukata' - originalnoj reviji narodnih nošnji zlatara i izložbi fotografija, čiji je autor Zvone Ilić
Ovaj jedinstveni događaj prikazao je bogatstvo i raskoš narodnog ruha, tradicije, običaja i baštine Šokadije i Slavonije.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ispričana je priča naših predaka, ljubavi, zajedništva i identiteta kroz narodne nošnje – žive tradicije koju generacije ponosno prenose s koljena na koljeno.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Među nošnjama se osobito ističu nošnje zlatare, poznate po iznimnoj ljepoti i bogatstvu, tkane i ukrašene zlatom.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Na reviji su prikazane nošnje iz privatnih obiteljskih kolekcija, uključujući rijetke i vrijedne primjerke starije više od 100 godina, koji se danas rijetko imaju priliku vidjeti, kao i nošnje iz zbirke Posudionice narodnih nošnji iz Zagreba.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Program revije obuhvatio je područje Slavonije i Baranje – od nošnji iz Županje i Đakova do Slavonskog Broda te brojnih okolnih mjesta.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
