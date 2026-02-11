Obavijesti

59. ŠOKAČKO SIJELO

FOTO Živa tradicija: Impresivna revija narodnih nošnji zlatara u Županji oduševila okupljene

U okviru 59. Šokačkog sijela u utorak, u Kulturnom centru Ivana Hermana u Županji, posjetitelji su mogli prisustvovati u jedinstvenom događaju pod nazivom 'Sjajem zlatnih dukata' - originalnoj reviji narodnih nošnji zlatara i izložbi fotografija, čiji je autor Zvone Ilić
Županja: U sklopu 59. Šokačkog sijela održana Revija narodnih nošnji zlatara
Ovaj jedinstveni događaj prikazao je bogatstvo i raskoš narodnog ruha, tradicije, običaja i baštine Šokadije i Slavonije. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
