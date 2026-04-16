FOTO Živi lifestyle na kojem joj svi zavide: Mlada dizajnerica nakita izgradila uspješni brend

Dok jedni tek započinju karijeru, Emma Pillemer već živi život o kakvom mnogi mogu samo sanjati. Ova mlada Australka sve je češća tema svjetskih medija, ne samo zbog uspješnog biznisa, već i zbog luksuza koji je okružuje
Emma je svoju priču započela sasvim spontano, iz ljubavi prema modi i kreativnosti.
Tijekom pandemije pokrenula je vlastiti brend nakita, Emma Pills Jewellery, koji je ubrzo postao hit među mladima.
Njezin prepoznatljiv stil? Šareni, odvažni komadi koji se ističu na društvenim mrežama.
Upravo zahvaljujući Instagramu, njezin nakit vrlo brzo pronalazi put do poznatih lica i modne scene.
No Emma nije samo dizajnerica, ona je i prava predstavnica nove generacije influencerica. Redovito se pojavljuje na eventima, modnim okupljanjima i luksuznim zabavama, a njezin život pomno prate tisuće pratitelja.
Mediji je često nazivaju “Sydney it girl”, a svaki njezin potez izaziva interes javnosti.
Ipak, ono što je posebno privuklo pažnju jest njezin dom, impresivna obiteljska vila u Sydneyju vrijedna čak 30 milijuna dolara.
Raskošni interijer, bazeni i pogled koji oduzima dah savršeno oslikavaju životni stil ove mlade poduzetnice.
Iza glamura krije se ambiciozna poduzetnica koja je vlastitim idejama uspjela izgraditi prepoznatljiv brend u konkurentnoj modnoj industriji.
