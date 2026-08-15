FOTO Živi šah oduševio je publiku u Dvorcu Frankopan

Organizatorica Lina Franko, koja je u Dvorcu Frankopan osnovala udrugu RIZOM, istaknula je da projekt od 2019. povezuje Kraljevicu i suvremenu umjetnost kroz međunarodnu suradnju. Nakon Kraljevice projekt se u studenome seli u Kunsthaus NRW Kornelimünster u Njemačkoj, a nastavak je planiran 2028. godine u Rijeci. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL