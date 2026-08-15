FOTO Živi šah oduševio je publiku u Dvorcu Frankopan
Kraljevica je u petak navečer ponovno postala pozornica suvremene umjetnosti. U Dvorcu Frankopan održan je drugi dan međunarodnog projekta "Još ne. - In Absence of a Map", koji je privukao brojnu publiku
Nakon što je prva večer umjetnost preselila na more kroz audiovizualnu instalaciju na plaži Skarpina, program se vratio u dvorac. Posjetitelji su najprije razgledali izložbu, a potom pratili atraktivan performans „Extended Play / Tableau Vivant“, u kojem je atrij pretvoren u veliku šahovsku ploču sa živim figurama. | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL