FOTO Životinje uživaju u snježnom ruhu zoološkog vrta

Snijeg nije samo promijenio izgled vrta – on je posjetiteljima ponudio rijetku priliku za zimski doživljaj među životinjama, što rijetko imaju priliku iskusiti. Iako je jutro bilo hladno, osmijesi na licima posjetitelja jasno su pokazali da zimski ugođaj u zoološkom vrtu nudi posebnu čaroliju
Zagrebački zoološki vrt danas je dočekao posjetitelje u netipičnom zimskom ruhu. Snijeg koji je prekrio grad tijekom jutra stvorio je rijetko viđene prizore unutar vrta, gdje su životinje i staze prekriveni bijelim pokrivačem.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Životinje u zološkom vrtu su prilagođene nižim temperaturama, osoblje dodatno pazi na one osjetljivije vrste. Posebno su atraktivni prizori ptica i sitnih sisavaca koji se kreću po snijegom prekrivenim terenima, stvarajući zanimljive prizore u prirodi.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Snijeg nije samo promijenio izgled vrta – on je posjetiteljima ponudio rijetku priliku za zimski doživljaj među životinjama, što rijetko imaju priliku iskusiti.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
