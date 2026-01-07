Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PREDIVNO!

FOTO Životinje uživaju u snježnom ruhu zoološkog vrta

Snijeg nije samo promijenio izgled vrta – on je posjetiteljima ponudio rijetku priliku za zimski doživljaj među životinjama, što rijetko imaju priliku iskusiti. Iako je jutro bilo hladno, osmijesi na licima posjetitelja jasno su pokazali da zimski ugođaj u zoološkom vrtu nudi posebnu čaroliju
Zagreb: Snježno prijepodne u zoološkom vrtu
Zagrebački zoološki vrt danas je dočekao posjetitelje u netipičnom zimskom ruhu. Snijeg koji je prekrio grad tijekom jutra stvorio je rijetko viđene prizore unutar vrta, gdje su životinje i staze prekriveni bijelim pokrivačem. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/50
Zagrebački zoološki vrt danas je dočekao posjetitelje u netipičnom zimskom ruhu. Snijeg koji je prekrio grad tijekom jutra stvorio je rijetko viđene prizore unutar vrta, gdje su životinje i staze prekriveni bijelim pokrivačem. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026