Frajerski stil: I ove zime nosit ćemo pleteninu i kožnate hlače

Ovaj tip hlača ima frajerski stilski okvir koji nas vodi u buntovne šezdesete godine prošlog stoljeća. No danas ih kombiniramo i za neke svečanije prigode.

Iako su crne najklasičnije, tu su razne opcije u bojama, od tamnozelene do bordo, pa čak i one s animal printom. Tamnozelena ovim hlačama daje malo nježniji dojam. Za "divlji" look tu su varijante sa životinjskim motivom.

A ako nađete zlatne, u njima možete na svaki party.

Stilska formula kojom ćete ih iznositi i ove zime je kombinacija kože i pletenine. A želite li se još malo modno razigrati, kombinirajte chic hlače i hoodice. Jedna od top kombinacija su kožnate hlače i čizmice istog stila ili kožnata jakna.