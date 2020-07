Francuska će svim medicinskim radnicima povećati primanja

Francuska će izdvojiti čak devet milijardi dolara za osiguranje zdravstvenih radnika i povećanje njihovih plaća, posebno onih koji su na prvoj liniji obrane protiv pandemije korona virusa

<p>Premijer <strong>Jean Castex </strong>nazvao je to 'povijesnim trenutkom za zdravstveni sustav'. Nakon sedam tjedana pregovora, Castex je u ponedjeljak potpisao sporazum s ministrom zdravlja<strong> Olivierom Véranom</strong> i sindikalnim čelnicima. BBC je izvijestio da će ovaj ugovor zdravstvenim radnicima mjesečno povećati plaće u prosjeku 183 eura ili 1300 kuna.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Donald Trump prvi put nosio masku u javnosti</p><p>Oko 450 milijuna eura namijenjeno je liječnicima koji rade u javnom zdravstvu, a većina financijskog paketa pokrivala bi plaće medicinskih sestara, njegovatelja i nemedicinskog osoblja.</p><p>- Ovo je prije svega priznanje onima koji su bili na prvoj liniji borbe protiv ove epidemije - izjavio je Castex i dodao: 'To je ujedno i način za sustizanje godina odgađanja, za koji svatko, uključujući i mene, ima svoj dio odgovornosti'.</p><p>Neki medicinski sindikati ne podržavaju ovaj sporazum i tvrde da on ne daje zdravstvenim radnicima i zdravstvenom sustavu dovoljno podrške. Skupina sindikata nazvala je to 'lažnim sporazumom' i pozvala ljude na protest 14. srpnja. Francuski zdravstveni radnici održali su prosvjede, uključujući i Dan Bastille u utorak zahtijevajući bolju plaću, radne uvjete i bolničko financiranje.</p><p>- Ova povećanja plaća ne odgovaraju našim zahtjevima - izjavio je za <strong>Thomas Laurent</strong>, medicinski radnik u bolnici u Lyonu i član sindikata Inter Urgences. Oko 1.400 zdravstvenih radnika prisustvovalo je u utorak proslavi Dana Bastilje kao počasni uzvanici s francuskim predsjednikom <strong>Emmanuelom Macronom</strong> i <strong>Tedrosom Adhanom</strong>, direktorom Svjetske zdravstvene organizacije.</p><p>Natpisi na kojima je pisalo 'Iza davanja počasti, Macron guši bolnice' i 'Štednja nas košta života', podigli su aktivisti tijekom proslave, piše <a href="https://www.businessinsider.com/france-give-9-billion-worth-raises-to-healthcare-workers-2020-7" target="_blank">Business Insider</a>.</p>