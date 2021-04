- Francuskinje djeluju spontano i prirodno zato što biraju frizure koje su prilagođene njihovoj kosi i teksturi, one ne žele djelovati previše uređeno, već kao da se ne brinu - komentirao je pariški frizer David Mallett.

Imaju averziju prema ispeglanoj, super urednoj kosi, poanta je da pramenovi djeluju prirodno i slobodno.

- Prave se da ne brinu, da ih nije briga, no činjenica je da itekako paze na izgled, a najviše mrze super sređenu kosu, s pramenovima od korijena do vrha, to je za njih horor - izjavio je frizer za Vogue.

Bez obzira na teksturu kose, frizer mora prilagoditi način šišanja i stiliziranja, jer sve skupa od jutra do mraka mora djelovati prirodno i uredno, no opet ne previše sređeno.

Ovaj tip kose jednostavno je za održavati, no kosa pritom mora biti savršeno ošišana.

Ovdje je bitan 'cut', stepenasti način kraćenja, koji dopušta kosi da izraste, bez da se frizura 'rasparne'.