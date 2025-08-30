'Frankensteinova mama' je kao klinka ljubovala s pjesnikom

Mary Shelley, jedna od najutjecajnijih književnica 19. stoljeća, rođena je 30. kolovoza 1797. u Londonu. Kći filozofa Williama Godwina i feminističke pionirke Mary Wollstonecraft odrastala je u intelektualnom okruženju koje je oblikovalo njezinu maštu i kritičko razmišljanje. Već u tinejdžerskim godinama započela je vezu s pjesnikom Percyjem Byssheom Shelleyem, s kojim je pobjegla u Europu. Upravo tijekom jednog putovanja 1816. u Ženevu, u društvu Lorda Byrona, nastala je ideja za roman koji će obilježiti književnu i kulturnu povijest - "Frankenstein ili moderni Prometej".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+