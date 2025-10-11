Frizer Victorije Beckham: Ova boja kose postaruje nakon 50-e

Najveća pogreška koju žene u 50-ima mogu napraviti jest odabir pretamne boje kose, što može postarati izgled i učiniti da kosa djeluje beživotno i ravno, izjavio je frizer Josh Wood
Od elegantnog boba do duge, voluminozne kose s valovima, Victoria Beckham tijekom godina je promijenila velik broj frizura. Iako se njezin stil šišanja mijenjao, bivša "Posh Spice" uglavnom je ostala vjerna svojoj prepoznatljivoj čokoladno smeđoj nijansi. Njezin najnoviji izgled, suptilno posvijetljen za novu sezonu, izazvao je divljenje, a njezin frizer, Josh Wood, otkrio je ključne savjete za žene u 50-ima, uključujući i najveću pogrešku u bojenju kose koju treba izbjegavati.
| Foto: Josh Wood/Instagram
Foto: Josh Wood/Instagram
| Foto: Josh Wood/Instagram
POGREŠKA KOJA DODAJE GODINE: ZAŠTO JE PRETAMNA KOSA LOŠ IZBOR? - Victoria Beckham, koja je nedavno proslavila 50. rođendan, uvijek je bila svjesna koje joj frizure i tonovi najbolje pristaju, no mnoge žene nisu te sreće. Prema Joshu Woodu, čiji popis klijenata uključuje i Davida Bowieja, postoji jedna česta pogreška koja može vizualno dodati godine.
| Foto: Josh Wood/Instagram
- Najveća pogreška koju žene u 50-ima mogu napraviti jest odabir pretamne boje kose, što može postarati izgled i učiniti da kosa djeluje beživotno i ravno - izjavio je Wood.
| Foto: Aude Guerrucci/REUTERS
Stručnjaci se slažu da oštre i vrlo tamne boje, poput zagasito smeđe ili crne, mogu stvoriti prestrog kontrast s tenom koji s godinama prirodno postaje mekši. Takve boje mogu dodatno naglasiti fine linije i bore umjesto da laskaju koži. Kako žene ulaze u pedesete, tekstura kose se često mijenja, postaje grublja i suša zbog smanjene proizvodnje ulja, što utječe na to kako kosa upija i zadržava boju. Pretamna boja na takvoj kosi može izgledati umjetno i bez sjaja.
| Foto: 123RF
NAPRAVITE BALAYAGE - Umjesto drastičnih promjena, rješenje leži u suptilnosti i modernim tehnikama bojenja. Najnoviji izgled Victorije Beckham savršen je primjer – popularni balayage. Iako je ostala vjerna svojoj smeđoj podlozi, dodala je dašak plavih tonova na vrhove, čime je posvijetlila i osvježila cjelokupan izgled.
| Foto: OXANA POSPELOVA
Josh Wood otkriva kako je postigao Victorijin topao i bogat izgled: 'Victoria već ima sjajnu prirodnu boju i pramenove, pa sam koristio sjajila kako bih tonirao vrhove i naglasio njezine prirodne svjetlije dijelove'.
| Foto: Instagram/Rex/Guliver Image/Pixsell
ŠTO TRAŽITI U FRIZERSKOM SALONU? - Ako želite postići sličan izgled, važno je biti precizan. Najbolji savjet jest ponijeti fotografiju Victorijinog stila u salon.
Henery savjetuje: 'Da biste postigli ovaj izgled, zatražite bojenje izrasta i balayage. Međutim, ključno je obaviti konzultacije prije bilo kakve nove usluge bojenja kako biste razgovarali o detaljima." Stupanj posvjetljivanja ovisit će o vašoj trenutnoj boji kose. Ako imate obojeni izrast, kolorist će morati nanijeti posvjetljivač kako bi podigao boju. U boljim salonima koriste se i tretmani za zaštitu veza u kosi, poput Label.m M-Plexa (cijene se kreću oko 30 €), kako bi se osiguralo da kosa ostane zdrava i neoštećena'.
| Foto: 123RF
DODATNI SAVJETI STRUČNJAKA ZA MLADOLIK IZGLED - Osim izbjegavanja pretamnih tonova, postoje i druga pravila koja mogu pomoći da vaša boja kose izgleda svježe i mladoliko. Legendarni pariški kolorist Christophe Robin savjetuje:
| Foto: Keith Mayhew/Landmark Media / IPA
1. PAZITE DA NE BUDETE PREVIŠE PLAVI: 'Neke žene, kad počnu sjediti, postaju plavuše kako bi sakrile izrast. Ali pripazite, jer ako ste previše plavi, to može naglasiti bore i podočnjake.'
| Foto: 123RF
2. BIRAJTE TOPLIJE TONOVE: Ako imate vrlo blijedu kožu, odaberite nijansu s malo zlatnih, bakrenih ili crvenih tonova kako biste 'ugrijali' ten. Ako je vaša koža sklona crvenilu, birajte hladne ili pepeljaste tonove.
| Foto: Canva
3. NAJVEĆA POGREŠKA JE NE PRIHVATITI SEBE: 'Najveća pogreška, bilo kod kuće ili u salonu, jest kada ljudi žele biti netko drugi. Pokušaj da postignete nešto što vam ne odgovara nikada ne uspijeva', zaključuje Robin.
| Foto: 123RF
Na kraju, ključ je u ravnoteži. Godine su samo broj, a eksperimentiranje s bojom kose savršena je prilika da osvježite svoj izgled i osjećate se samopouzdanije u svojoj ljepoti koja se razvija. Umjesto skrivanja iza drastičnih boja, odaberite nijanse i tehnike koje slave vašu prirodnu ljepotu na sofisticiran i moderan način.
| Foto: Instagram/Victoria Beckham