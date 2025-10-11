Obavijesti

IZBJEGAVAJTE JE

Frizer Victorije Beckham: Ova boja kose postaruje nakon 50-e

Najveća pogreška koju žene u 50-ima mogu napraviti jest odabir pretamne boje kose, što može postarati izgled i učiniti da kosa djeluje beživotno i ravno, izjavio je frizer Josh Wood
Od elegantnog boba do duge, voluminozne kose s valovima, Victoria Beckham tijekom godina je promijenila velik broj frizura. Iako se njezin stil šišanja mijenjao, bivša "Posh Spice" uglavnom je ostala vjerna svojoj prepoznatljivoj čokoladno smeđoj nijansi. Njezin najnoviji izgled, suptilno posvijetljen za novu sezonu, izazvao je divljenje, a njezin frizer, Josh Wood, otkrio je ključne savjete za žene u 50-ima, uključujući i najveću pogrešku u bojenju kose koju treba izbjegavati. | Foto: Josh Wood/Instagram
