Frizer Victorije Beckham: Ova boja kose postaruje nakon 50-e

ŠTO TRAŽITI U FRIZERSKOM SALONU? - Ako želite postići sličan izgled, važno je biti precizan. Najbolji savjet jest ponijeti fotografiju Victorijinog stila u salon. Henery savjetuje: 'Da biste postigli ovaj izgled, zatražite bojenje izrasta i balayage. Međutim, ključno je obaviti konzultacije prije bilo kakve nove usluge bojenja kako biste razgovarali o detaljima." Stupanj posvjetljivanja ovisit će o vašoj trenutnoj boji kose. Ako imate obojeni izrast, kolorist će morati nanijeti posvjetljivač kako bi podigao boju. U boljim salonima koriste se i tretmani za zaštitu veza u kosi, poput Label.m M-Plexa (cijene se kreću oko 30 €), kako bi se osiguralo da kosa ostane zdrava i neoštećena'. | Foto: 123RF