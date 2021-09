Frizerka iz Londona Louise Galvin otkrila je kako ona njeguje svoju kosu. Posebno je naglasila da i kod preparata za kosu vrijedi pravilo 'manje je više'.

POGLEDAJTE VIDEO Ova žena je prestala bojati kosu i sad izgleda još bolje:

Kosu nikad ne šamponira dva puta

- Nitko ne bi trebao šamponirati kosu dva puta i tako svaki dan. Naime, time se pretjerano aktiviraju lojne žlijezde, a onda vam kosa postaje masnija dok se u isto vrijeme uklanjaju se sva prirodna ulja s tjemena. Jedno šamponiranje je čisto dovoljno perete li kosu redovito - pojasnila je.

- Ali, imate li sjajnu, gustu kosu koju je potrebno oprati samo dva puta tjedno, onda vam definitivno trebaju dva šampona: jednom da doista izbacite glavninu masnoće, a drugi da kosu pravilno operete - dodala je.

Regenerator odmah napola ispere

- Čini se da ovo nitko ne razumije. Dakle, stavite regenerator na kosu, napola isperite, jer se tako proizvod ravnomjernije rasporedi, a zatim kosu počešljajte prstima od vrhova prema korijenu. Zapamtite, vaši prsti su uvijek nježniji od četke - kaže.

- Ovo je osobito važan savjet za ljude koji imaju dugu kosu i za žene koje su u menopauzi, jer im je kosa sklonija oštećenjima - dodala je.

Nikad ne farba obojeni dio kose

Louise Galvin tako čuva vlasi od pretjeranog isušivanja i oštećivanja. Napominje kako mnogi frizeri nepotrebno nanose boju od korijena do vrha ili se stara i nova boja preklapaju po nekoliko centimetara.

- Morali biste kao potrošač biti malo svjesniji, u koji god salon otišli. Pogledajte kako vam frizer farba kosu, pazite da to ne radi traljavo ili vam ne stavlja boju preko boje. Ukoliko treba pofarbati samo izrast, neka bude tako, samo izrast. To čini veliku razliku - savjetovala je.

Nikad ne češlja kosu od korijena

Ona s češljanjem krene od vrhova pa se polako penje prema korijenu kose.

- Sve one četke poput Tangle Teezera itd. su dobre, ako ih ljudi znaju pravilno koristiti, ali većina to ne zna. Većina uzme četku i krene od korijena. Iako, to može ići glatko, no kad kasnije pogledate četku, vidjet ćete mnoštvo vlasi na njoj. Uvijek krećite od vrhova pa kosu polako češljajte prema korijenu - kaže frizerka.

Ne koristi proizvode sa silikonom

- Ne volim silikon i nemam ga u niti jednom od svojih proizvoda. Po meni silikon samo stvara plastičnu nakupinu na vlasima, a kosa je skliska i nekako ljepljiva. Silikon se nagomilava na kosi, a tad morate potrošiti više šampona da biste uspjeli oprati sav taj silikon - kaže frizerka.

Napominje da je lako prepoznati silikon u sastavu proizvoda.

- Silikon je sve što završava s 'on', dakle to su: dimetikon, simetikon, silikon itd. Silikon se može staviti u bilo koju vrstu proizvoda za kosu, ali po meni je opravdano samo u proizvodima za stiliziranje namijenjenima jako kovrčavoj kosi - pojasnila je.

- Ali, iako imate takvu vrstu kose, ne trebate silikon baš u svemu: u šamponu, regeneratoru, maskama i proizvodima za oblikovanje - dodala je.

Ne kupuje više od 4 proizvoda - nikad

- Ne trebate tisuću različitih proizvoda za kosu. Potrebni su vam dobar šampon, dobar regenerator, dobar pakung kad želite nešto intenzivnije za njegu, i na kraju proizvod za oblikovanje, ako ga koristite - rekla je, a prenosi The Sun.