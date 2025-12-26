Frizure sa srednje dugom kosom koje 'pomlađuju' zrelije žene

Kosa s vremenom gubi sjaj te se zna prorijediti, na što također utječu hormonalne promjene koje dolaze u srednjoj dobi. No neke frizure laskaju te podnose i takve izazove, uz pravi 'cut' sve izgleda bolje
Kako godine prolaze, mnoge žene razmišljaju o kraćenju kose, iako to nipošto nije obavezno. Srednja dužina nudi idealan kompromis: dovoljno je duga da ostane ženstvena, a dovoljno kratka da bude laka za održavanje. Frizure poput loba pružaju opušten izgled i jednostavno izrastaju, dok frizure sa šiškama zahtijevaju redovite korekcije svakih dva do tri tjedna.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
LAGANI SVJETLI PRAMENOVI Mekani, gotovo neprimjetni pramenovi daju valovitoj kosi lakoću i pokret. Par nijansi dat će licu vizualnu svježinu
| Foto: PA/Pixsell
VISOKO I ELEGANTNO Uhvatite gornji dio kose te ga ukrasite ukosnicama, a šiške podijelite po sredini
| Foto: pixsell/ilsutracija
VRLO JEDNOSTAVNO Dugi, ravni slojevi koji uokviruju lice daju kosi oblik i pokret bez gubitka jednostavnosti.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
BOB SREDNJE DUŽINE Ovaj tip frizure može se nositi na brojne načine, zalizano ili s valovima
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
PLETENA PUNĐA Za kreativne duše ovo je savršena frizura za neko posebno događanje
| Foto: pixsell/ilsutracija
BALAYAGE Ovaj je stil bojenja kose bio hit prije nekoliko godina, no za zrelu dob je idealan radi dojma gušće kose
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
SIJEDI BOB Ako je kosa dobro ošišana te u skladu s prirodnom teksturom, kose, izgledat će njegovano i elegantno
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
LIJEPE KOPČE Ukras za kosu neka se stilski slaže s odjevnom kombinacijom ili modnim dodacima
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
LAGANE ŠIŠKE Čak i kad je kosa rijetka na tom mjestu, šiške su element ljepote, licu daju mladolikost i mekoću
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
TOPLI TONOVI Crvene nijanse licu daju živost, idealni su za frizure srednje dužine
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
ROMANTIČNO UVIJANJE Ovo je super stil za ravne kose, jednostavno nakon pranja zamotajte prednji pramen kako bi lice dobilo vizualnu mekoću.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
UVIJENI VRHOVI Praktičan stil lako je kreirati svaki dan - neka vrhovi budu uvijeni prema unutra ili van, ovisno o prirodnom slijedu kose
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NISKI REP I VISOKA PUNĐA Ove dvije frizure savršene su za napraviti u par minuta, praktične su čak i za neposlušnu kosu
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
UVIJENI VALOVI Od polovice kose kreirate uvijene valove trakicama od tekstila ili uz pomoć figara. Još jedna frizura koja daje dojam gustoće
| Foto: 123RF
ŠIŠKE NA STRANU Topla nijansa kose i šiške koje nisu previše guste idealno idu uz lagani bob do ispod uha
| Foto: Oleg Fedotov A
NISKA PUNĐA Još jednostavnije - uz par ukosnica osmislit ćete vrlo ženstveni stil.
| Foto: pixsell/ilsutracija
INDIVIDUALNOST I PRILAGODBA Njegujte osobni stil te prilagodite frizuru prirodnoj teksturi kose, za ženstvenost i svakodnevnu eleganciju.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija