Obavijesti

Galerija

Komentari 0
VRLO PRAKTIČNE

Frizure sa srednje dugom kosom koje 'pomlađuju' zrelije žene

Kosa s vremenom gubi sjaj te se zna prorijediti, na što također utječu hormonalne promjene koje dolaze u srednjoj dobi. No neke frizure laskaju te podnose i takve izazove, uz pravi 'cut' sve izgleda bolje
Frizure sa srednje dugom kosom koje 'pomlađuju' zrelije žene
Kako godine prolaze, mnoge žene razmišljaju o kraćenju kose, iako to nipošto nije obavezno. Srednja dužina nudi idealan kompromis: dovoljno je duga da ostane ženstvena, a dovoljno kratka da bude laka za održavanje. Frizure poput loba pružaju opušten izgled i jednostavno izrastaju, dok frizure sa šiškama zahtijevaju redovite korekcije svakih dva do tri tjedna. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
1/19
Kako godine prolaze, mnoge žene razmišljaju o kraćenju kose, iako to nipošto nije obavezno. Srednja dužina nudi idealan kompromis: dovoljno je duga da ostane ženstvena, a dovoljno kratka da bude laka za održavanje. Frizure poput loba pružaju opušten izgled i jednostavno izrastaju, dok frizure sa šiškama zahtijevaju redovite korekcije svakih dva do tri tjedna. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025