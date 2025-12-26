Frizure sa srednje dugom kosom koje 'pomlađuju' zrelije žene

Kako godine prolaze, mnoge žene razmišljaju o kraćenju kose, iako to nipošto nije obavezno. Srednja dužina nudi idealan kompromis: dovoljno je duga da ostane ženstvena, a dovoljno kratka da bude laka za održavanje. Frizure poput loba pružaju opušten izgled i jednostavno izrastaju, dok frizure sa šiškama zahtijevaju redovite korekcije svakih dva do tri tjedna. | Foto: Instagram/Ioan Gruffudd