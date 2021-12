Zagrebačka ljepotica, hotel Esplanade, domaćin je popularnom Fuliranju na atraktivnoj Oleander terasi sve do 01.01, svakoga radnog dana od 12 do 23 sata, a vikendom od 11 do 23 sata.

Dvanaest ugostiteljskih objekata, više od 40 DJ’a, kao i odlični glazbenici s nestrpljenjem očekuju posjetitelje. Fuliranje ove godine obilježava svoj deseti rođendan.

Zaklada Marina Čilića odabrala je Fuliranje za svoje blagdanske aktivnosti koje će izmamiti osmijeh i biti vjetar u leđa mladim talentiranim sportašima i umjetnicima.

Dobra urbana atmosfera u kombinaciji s ponekim toplim koktelom i dobrim društvom sigurno će biti odabir mnogih i za Badnjak i doček Nove. Pepi Jogarde, Ozren Kanceljak Kanca i Zozo te live nastupi Yogi Lonicha, Joe Pandura pojačanog Nikolom Marjanovićem, Kristijana Beluhana i Michaela Kvorke s prijateljima, samo su dio ovogodišnjeg glazbenog line-up-a.

Chef Mate Janković ostaje vjeran svom Institutu za kobasice, no dodaje im svoj poseban šmek, a Chef Ivan Pažanin iz Chef’s Burgers koketira s malo drugačijim okusima burgera.

Po prvi put na Fuliranju na street scenu izlazi kuharsko-slastičarski tim hotela Esplanade i Chefica, Ana Grgić Tomić, koja najavljuje jela poput bakalara, kroketa, quiche lorrainea, a tu su i naravno i zapečene Esplanadine štrukle.

Restoran Izakaya pripremat će 'bunove' s krvavicama i buncekom. Acrobat Wine Bar nudi plate s narescima od crne svinje.

El Toro u ponudu dodaje Asado beef taco. Restač donosi po prvi put 3pice sendvič, uz maturo steakove, fritto misto i jedno 'filmsko' jelo.

Taika čarolija s arktičkog kruga stiže s finim sendvičima s lososom i kozicama, a imaju nešto i za ekipu - Expedition Dish.

Good Kut, na čelu s gastro senzibilnom Ivanom Bekavac, priprema klopu za prste polizat’ - Juhu za skidat’ promile, Sendvič koji mesa vidio nije, štrudlu meku ko’ duša - a ovo je adresa i za sve vege ljude.

Beg’s Plant Based Butchery - premijerno se predstavlja, ali s pravom rapsodijom okusa: Beg's Santa Balls - meatballs u pecivu s topljenim sirom, Beg's Choco Chilli - u tacosima s tamnom čokoladom i Beg's Mac & Cheeze samo su neki od njih, a ističu i KAJ chai.

Poseban zlatni prah i kapljice uz gastro oblizeke dodat će sjajni barovi - Rakijarnica sa više od 40 vrsta rakija, panettoneom by Kroštula - kažu najboljim u svemiru i hrskavim hrvatskim pop-up kokicama i Gingle Bells u pravom božićnom koktelskom raspoloženju.

Tu su i prigodni selfie kutići za najbolje uspomene. Za ulazak obavezna je covid potvrda.