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Gabriel (10) i baka Davorka najbolji su u soljenju sardela

Piše Dijana Marić,
Čitanje članka: 4 min
Gabriel (10) i baka Davorka najbolji su u soljenju sardela
storyeditor/2026-08-12/PXL_120826_156559362.jpg | Foto: Saša Miljević/PIXSELL
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Gabriel Bergić i njegova baka Davorka osvojili su prvo mjesto na 24. Školi soljenja sardela u Fažani. U konkurenciji 32 ekipe pokazali su da se ljubav prema ribarskoj tradiciji prenosi s generacije na generaciju

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Pobijedio sam sve ekipe na natjecanju. Baka i ja smo zapravo pobijedili jer smo radili u paru i jer smo najbolje usolili sardele u Fažani. To vam se radi puna dana, ali je gušt kasnije jesti. Puno ljudi došlo je gledati nas natjecatelje i bilo je puno turista. Četiri godine sam se prijavljivao i evo sad sam s bakom odnio pobjedu, u dahu nam je ispričao desetogodišnji Gabriel Bergić koji živi kraj Pule.

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