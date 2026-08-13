Gabriel Bergić i njegova baka Davorka osvojili su prvo mjesto na 24. Školi soljenja sardela u Fažani. U konkurenciji 32 ekipe pokazali su da se ljubav prema ribarskoj tradiciji prenosi s generacije na generaciju
ČUVARI JADRANSKE BAŠTINE PLUS+
Gabriel (10) i baka Davorka najbolji su u soljenju sardela
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Pobijedio sam sve ekipe na natjecanju. Baka i ja smo zapravo pobijedili jer smo radili u paru i jer smo najbolje usolili sardele u Fažani. To vam se radi puna dana, ali je gušt kasnije jesti. Puno ljudi došlo je gledati nas natjecatelje i bilo je puno turista. Četiri godine sam se prijavljivao i evo sad sam s bakom odnio pobjedu, u dahu nam je ispričao desetogodišnji Gabriel Bergić koji živi kraj Pule.
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