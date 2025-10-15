GASI INTERNET! Kim na tangice stavila umjetne stidne dlačice, rasprodala ih u par sati...

Kim Kardashian (44) ponovno je dokazala da je majstorica provokacije i marketinga. Njezin brend SKIMS, vrijedan nekoliko milijardi dolara, lansirao je svoj dosad najbizarniji proizvod: tange s umetkom od umjetnih stidnih dlačica. Reakcija interneta bila je mješavina šoka, nevjerice i podsmijeha, no unatoč svemu, kontroverzni proizvod rasprodan je u samo nekoliko sati, potvrđujući još jednom da Kim zna formulu za uspjeh.

"Najodvažnije gaćice do sada"

U utorak je predstavila "Faux Hair Micro String Thong" (mikro tange s lažnim dlačicama), proizvod koji je odmah izazvao lavinu komentara. Dostupne u dvanaest različitih nijansi i tekstura, od kovrčavih do ravnih, ove tange prodavale su se po cijeni od otprilike 30 €. Opisane kao "najodvažnije gaćice do sada", dio su kapsulne kolekcije nazvane "The Ultimate Bush".

- S našim odvažnim novim gaćicama s lažnim dlačicama, vaš 'tepih' može biti koje god boje želite - glasi slogan na službenoj stranici brenda. Sama Kardashian podijelila je video proizvoda na svom Instagramu uz smijeh i komentar: "Koliko su smiješni ovi 'merkini'? Imamo različite boje, različite dlake... Ovo je ludo. SKIMS, dušo." Izraz "merkin" inače se odnosi na stidnu periku, što dodatno naglašava provokativnu prirodu proizvoda.

Kampanja koja pomiče granice

Lansiranje je popratila marketinška kampanja koja kao da je ispala iz nekog skeča. Video u stilu američkih kvizova iz 1970-ih, nazvan "Does the Carpet Match the Drapes?" (Slaže li se tepih sa zavjesama?), prikazuje voditelja koji publiku u studiju pita podudara li se boja kose natjecateljica s bojom "tamo dolje". Iako je očito riječ o parodiji, kampanja je plesala na rubu dobrog ukusa, a mnogi smatraju da je tu granicu i prešla.

Video je u samo sat vremena prikupio stotine komentara, od kojih je većina bila negativna. No, kao što to obično biva s Kardashianima, negativan publicitet često je najbolji publicitet.

Internet u nevjerici: Od zgražanja do rasprodaje

Društvene mreže su eksplodirale. Korisnici su se natjecali u duhovitim i šokiranim komentarima. "Upravo sam provjerio datum na Googleu da budem siguran da nije 1. travnja", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Zovem policiju."

Pitanja su se redala: "Tko je ovo tražio???", "Pere li se ovo u perilici rublja ili se koristi šampon i regenerator?". Jedna je korisnica napisala: "Plaćam dobre novce da se riješim dlačica, a vi mi želite reći da bi neki platili da ih vrate natrag?"

Unatoč kolektivnom zgražanju, dogodilo se ono što su marketinški stručnjaci SKIMS-a vjerojatno i očekivali. Znatiželja je nadvladala gađenje. Proizvod je planuo s polica. "Netko mi, molim vas, objasni zašto je ovo rasprodano? TKO OVO KUPUJE?", zavapio je jedan od šokiranih pratitelja na Instagramu.

Genijalan marketing uvijen u lažno krzno

Uspjeh "dlakavih" tangi zapravo ne govori toliko o samom proizvodu, koliko o moći brenda Kim Kardashian i mehanizmima modernog marketinga. Ovo nije prvi put da SKIMS lansira kontroverzan proizvod.

Njihov grudnjak s ugrađenim lažnim bradavicama ("nipple bra") postao je viralan i rasprodan unatoč početnim kritikama. Kim je tada u šali izjavila: "Temperatura na Zemlji je sve viša... ali s ovim grudnjakom, bez obzira na to koliko je vruće, uvijek ćete izgledati kao da vam je hladno."

Strategija je jasna: stvori proizvod koji je dovoljno bizaran da pokrene razgovor, proizvedi ga u ograničenoj količini da se stvori osjećaj ekskluzivnosti i potpiši ga s prezimenom Kardashian. Rezultat je zajamčen uspjeh. SKIMS više ne prodaje samo donje rublje i odjeću za oblikovanje tijela; prodaje viralni trenutak, priču, šalu u kojoj svi žele sudjelovati.

Kim Kardashian vjerojatno ni ne očekuje da će svi voljeti ovaj proizvod. Ona računa na kolektivni šok. Reakcija "fuj, ali ne mogu prestati gledati" postala je jedan od najučinkovitijih prodajnih alata u ekonomiji influencera.

U kulturi gdje je viralnost jednaka vrijednosti, tange s lažnim stidnim dlačicama možda su i najuspješniji PR potez godine. Ipak, ostaje pitanje koje si mnogi postavljaju: ako se ovo rasprodaje 2025., što je, zaboga, sljedeće?