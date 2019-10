Gdje po cvijeće za Svi svete: Krizantema ima i za 10 kuna

Svilenkasti, aranžmani od suhog i živog cvijeća ove su godine skuplji između deset i 20 posto. Barem je tako u varaždinskim cvjećarnicama. Ovogodišnja ponuda ista je kao lani pa se uz varaždinska groblja uglavnom prodaju multiflore u teglama od 20 do 30 kuna. Za bogatije cvjetne aranžmane treba otići do varaždinske gradske tržnice ili cvjećarnica u središtu.

I tamo su aranžmani sa suhim cvijećem skuplji za deset posto u odnosu na lani, potvrđuju nam cvjećari, te cijene ne misle spuštati pred Dan svih svetih.

- Cijene suhog i svilenkastog cvijeća ne mijenjamo tijekom godine. Aranžmane prodajemo od 60 do 400 kuna. Najviše kupaca ih kupuje do 250 kuna - kaže nam Dragica iz jedne varaždinske cvjećarnice. Otkriva nam kako su krizanteme ove godine skuplje od deset do 20 posto.

- Skuplje su u nabavi pa moramo dizati cijenu. Aranžmani s jednom krizantemom su od 60 kuna, a oni najveći su i 500 kuna - govori Dragica.

Bukete sa suhim cvijećem i one svilene cvjećari uglavnom prodaju već dva tjedna prije blagdana jer ih kupci nose sa sobom u druge krajeve, gdje posjećuju počivališta svojih najmilijih. Prodaja živoga cvijeća počinje tek u tjednu prije Dana svih svetih. Dragica kaže kako su buketi s krizantemama uglavnom iz domaćeg uzgoja, dok su umjetni aranžmani od svilenih cvjetova iz Kine.

Od krizantema, skuplji su buketi s kombinacijom i drugog cvijeća, kao što su irisi, gladiole, ljiljani i ruže. Na zagrebačkom Dolcu cvjećarke kažu da kupaca nema kao nekad, a i tko kupuje ima manje novca. Tako se od svega na Dolcu kod kumica najviše prodaju obični pušleki. Čak i za groblja.

- Mali buket stoji deset kuna i u njega ide mnogo cvijeća, tako da izgleda bogato. Njih najviše kupuju umirovljenici jer nisu skupi, a na groblju izgledaju lijepo - rekla nam je prodavačica s Dolca.

Na toj tržnici nema aranžmana od cvijeća, ali ima gotovih košarica sa svježim cvijećem.

– U košarici je četiri ili pet ruža. Imamo i verzije s orhidejama, a svaka je u ampuli s vodom, tako da cvijet dugo traje - kaže prodavačica. Za malu košaricu treba dati 40 kuna.

Na Cvjetnom trgu u središtu Zagreba multiflore su od 35 do 50 kuna. Mali aranžmani od sezonskog cvijeća su 60 kuna, a za 250 kuna dobiva se aranžman sa šest krizantema s lišćem i dva anturija. Oni najveći i bogati aranžmani s po 30 cvjetova tamo su 500 kuna i njih koriste za grobnice. Cvjećarnice na Britanskom trgu malo su povoljnije pa se multiflore prodaju od 25 kuna, a aranžmani su od 450 do 500 kuna, za što se dobivaju buket od 30 ruža i keramička vaza. Krizanteme su iz domaćeg uzgoja u Jaski pa je cvjetni aranžman s pet krizantema 200 kuna.

Cvjećarnice uz zagrebačka groblja krajem prošlog tjedna bile su bolje pripremljene za Svisvete od onih na tržnicama i trgovima - multiflore idu od 30 do 50 kuna. Kažu nam da je sve iz domaćeg uzgoja, a multiflora je i zahvalan cvijet za jesen jer dobro podnosi vjetar i kišu te može trajati više od mjesec dana. Na Mirogoju kažu da umjetno cvijeće kupuju oni koji rjeđe posjećuju groblja. Košarice s umjetnim cvijećem su između 70 i 150 kuna.

Oni koji rijetko stignu na groblja, otkrivaju prodavačice, kupuju umjetno cvijeće. Na Mirogoju je košarica umjetnog cvijeća između 70 i 150 kuna. Kažu nam da je popularno i suho cvijeće, a buket srednje veličine je 50 kuna.

- Tko voli svježe cvijeće, srednji buket s četiri ruže je 70 kuna, a buketi s četiri ruže i pet krizantema su 150 kuna. Ali najtraženije su kombinacije s orhidejama koje dugo traju - rekla nam je Katarina, vlasnica obrta na Mirogoju. No u prosjeku kupci su spremni dati od 200 do 250 kuna za aranžman.

- Mnogo radimo po narudžbi. Ljudi znaju naručiti čak i do mjesec dana unaprijed kako bi bili sigurni da će ih dočekati na vrijeme. Neki su spremni dati i tisuću kuna s posvetom za grobnice - kaže.

U malom aranžmanu za 100 kuna dobit ćete tri orhideje i margarete, dok srednji aranžman s tri ruže, dvije orhideje, dva anturija i sezonskim lišćem plaćate 200 kuna. Za 400 kuna u aranžmanu dobivate šest ruža, četiri orhideje, dva anturija i osam krizantema. Cvijeće nabavljaju od domaćih dobavljača, ali i na veletržnici, gdje stiže iz Nizozemske i Ekvadora.

- Cijene se nisu mijenjale, iako davanja državi jesu. Kad sve zbrojim, na aranžmanu od 150 kuna zaradimo 20 kuna. Ponekad ispada da volontiram neke mjesece – rekla je Katarina.

Provjerili smo i trgovačke centre, u kojima je sve puno jeftinije, ali je ponuda skromnija.

U Kauflandu je mali buket s krizantemama 11 kuna, srednji 20, a veliki 44 kune. Aranžman s umjetnim cvijećem je 40, a za košarica s umjetnim cvijećem 20 kuna.

U Lidlu je srednji buket s krizantema 20 kuna, a veliki 40 kuna. U Konzumu je ponuda u Zagrebu bila najbogatija pa su buketi s umjetnim cvijećem između 27 i 40 kuna, a za veliki buket multiflora 30 kuna.

U Zadru su nam rekli da su najprodavanije krizanteme (10-15 kuna/komad), ruže su 15 kuna/komad. Manji cvjetni aranžmani su 35-50 kuna, a umjetno cvijeće je od 35 do 250 kuna. Potvrdili su nam da će cvijeće uoči blagdana poskupjeti za 20 do 30 posto.

Na pulskom groblju podjednako se kupuje prirodno i umjetno cvijeće. Cijene su iste kao lani. Umjetno je od 55 do 120 kuna, a aranžmani sa svježim cvijećem su 50-100 kuna. Najjeftinije lončanice su 35 kuna.

- Najviše se traže krizanteme i margarete u lončanicama koje su od 35 do 100 kuna. Mnogi traže i krizanteme, koje su 20 kuna po komadu - rekli su nam u cvjećarnici Mali raj, nadomak Trsatskoga groblja. Kažu da imaju i aranžmane od 50 kuna, ali za njih se sve rjeđe odlučuju. Kažu kako će njihove cijene biti iste kao i lani. Isto je i s cvjećarima na karlovačkoj tržnici. Tamo su multiflore od 25 do 60 kuna. Aranžmane će tek raditi, i to od 100 kuna naviše. Jedna krizantema je 15 kuna, ruže su od 12 do 15, gerberi 10, a špine po 5 kuna.

