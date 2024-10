Generaciju Z oduševile četke za kosu od dlake crne svinje koje stoje čak 400 eura!

Generacija Z influencera ne boji se potrošiti čak 350 funti (oko 417 eura) za četku za kosu od dlaka vepra, uvjerena da će zahvaljujući njoj postići savršene sjajne pramenove.

Četke koje se promoviraju na TikToku navodno doprinose čišćenju vlasišta i raspoređivanju ulja na tjemenu, te pomažu u njezi vrhova kose. Slavne osobe, među kojima je i bivša sudionica showa Love Island Molly Mae, kao i mnogi drugi influenceri s TikToka, dijele ih sa svojim pratiteljima uz tvrdnju kako doslovno 'mijenjaju život', prenosi Daily Mail.

Ambar Driscoll uvjerena je da je svaki peni uložen u ovu četku dobro uložen

Londonski proizvođač Mason Pearson prodaje četke za kosu od veprove dlake koje koštaju čak 347,20 funti, odnosno oko 400 eura, dok se kod drugog popularnog brenda, La Bonne Brosse, mogu pronaći već i po cijeni od 138 funti, ili oko 165 eura.

Manekenka i influencerica na mrežama, Ambar Driscoll, inače zaručnica YouTubera Caspara Leeja, nedavno je u Parizu kupila četku baš tog brenda - La Bonne Brosse - i objavila je da je kupnja 'vrijedna svakog penija'.

- Ovo je, naravno, luksuzni trošak. Nadam se da će se pokazati kao dobra investicija jer ju planiram koristiti dugo godina. Tako divno zaglađuje kosu i nježno je raščešljava, uopće ne povlači kosu. Kad se češljam, to je kao prizor iz filma u kojem djevojka sjedi ispred ogledala i četka kosu, naučena na to da treba napraviti stotinu poteza po kosi svaku večer. To je ono što sada radim - ispričala je.

La Bonne Brosse četka s dlakom od svinje reklamira se uz tvrdnju da obećava prirodnu hidrataciju i njegu kose 'ravnomjernom raspodjelom sebuma od korijena do vrhova'. Za keratin u čekinjama vepra kaže se da neutralizira statički elektricitet, ostavljajući kosu glatkom dok pruža 'nježnu masažu vlasišta'.

- Pruža zaista divnu masažu vlasišta, stvarno uživam u četkanju kose - potvrdila je to i Ambar.

U međuvremenu je i njezina kolegica, influencerica Jess King (34), na TikToku objavila da je četka doslovno nevjerojatna i da je postala opsjednuta njome. No nisu svi Ambarini pratitelji i pratitelji uvjereni u njihove tvrdnje. Mnogi su njeno isticanje četke ocijenili kao objavu koja je - bez veze.

- Čekinje vepra koje koštaju više od 100 funti u ovoj ekonomskoj situaciji?! Volim te, ali to je bez veze - napisao je jedan od komentatora. Drugi dodaje:

- Shvaćamo da ste bogati i da si tako nešto možete priuštiti.

- Moja četka za kosu je bila besplatna jer sam je uzeo od sestre - našalio se, pak, još jedan komentator.

Možda bismo mogli koristiti i četke zbog kojih životinje nisu morale patiti, a ne ubijati životinje da bismo se počešljali, poentirala je, pak, jedna komentatorica.

No, La Bonne Brosse, koji se ponosi korištenjem 'najkvalitetnije dlake vepra' za svoje četke, pojasnio je na svojim stranicama da čekinje uvozi iz jugoistočne Azije, jer više ne postoji europski opskrbni lanac. Tvrde da biraju dlaku s veprova pazeći na to u kakvim su uvjetima izvađene, te da favoriziraju male uzgajivače koji jamče dobrobit životinja.

- U sjevernoj Indiji domaće svinje s crnom dlakom slobodno trče uokolo po selima, jednako kao i kokoši, guske i koze. Uzgajaju se za hranu, kao glavna alternativa govedini i predstavljaju nusproizvod prehrambenog lanca, u sklopu kojega nijedna svinja nije ozlijeđena u svrhu skupljanja čekinja - pojasnili su. Tvrde kako se drže propisa EU o uvozu proizvoda od životinja.

Jedna od kritika na te četke bila je da ih je teško čistiti, jer zadržavaju prljavštinu, ulja i bakterije unutar gusto zbijenih čekinja. Zato će mnogi vjerojatno razmisliti o veganskoj alternativi s dlakom od svinje koje su cjenovno daleko pristupačnije. Na primjer, HairLust prodaje jednu za 24,95 funti, ili nešto manje od 30 eura.