Prema izumitelju, ovaj bicikl je sposoban i\u0107i i do brzine od oko 110 km/h, \u0161to je i vi\u0161e nego dovoljna brzina za jedan bicikl. Za razliku od ve\u0107ine elektri\u010dnih bicikala koji pru\u017eaju snagu od nekoliko stotina vata dok pedalirate, Spin Cycle vi\u0161e li\u010di na elektri\u010dni moped potpomognut papu\u010dicom. Kao \u0161to pokazuje videozapis iznad, voza\u010d mo\u017ee i\u0107i niz ulicu, a da uop\u0107e ne morate pedalirati.

\u010cini se da je izumitelj bicikla sada fokusiran na pro\u0161irenje asortimana stroja tako \u0161to \u0107e izraditi zavr\u0161ni dio koji uklju\u010duje bateriju. A to \u0107e biciklu dodati jo\u0161 brzine.

Perilice rublja i bicikli tijekom godina\u00a0zaista imaju mnogo toga zajedni\u010dkog, a to je otkrio i Graeme Obree koji je razmontirao svoju perilicu rublja kako bi od nje posudio le\u017eajeve i bo\u010dne plo\u010de. Le\u017eajevi, koji se mogu glatko vrtjeti s ogromnom brzinom, bili su potrebni Obreeu da proizvede jedinstveni uski donji nosa\u010d\u00a0jer niti jedan tada\u0161nji proizvo\u0111a\u010d bicikala nije mogao udovoljiti njegovim zahtjevima.

Obree je nastavio postavljati brojne rekorde, postao je svjetski prvak i natjecao se na Ljetnim olimpijskim igrama 1996. godine na svom ru\u010dno ra\u0111enom biciklu. Sigurno je bio brz, ali te\u0161ko da bi mogao izdr\u017eati 110 km/h. Mo\u017eda je i on trebao iskoristiti motor od perilice rublja, pi\u0161e The Next Web.