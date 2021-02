Mudra mama troje djece odlučila je 2021. godinu završiti u plusu, no za razliku od klasičnih metoda štednje, ona se dosjetila nečeg puno zabavnijeg.

Michelle iz zapadne Australije podijelila je jednostavnu metodu štednje na TikTok-u te tvrdi kako bi do kraja godine trebala njom uštedjeti i do 45 tisuća kuna, a fora je u tome što će usput 'igrati igru', a ne fokusirati se na osjećaj odricanja koji se često veže uz štednju.

Naime, istraživanja su pokazala da ljudi lakše i učinkovitije štede kad je osjećaj odricanja manji (primjerice ako stave trajni nalog za štednju pa nemaju ni osjećaj da su taj novac uopće imali) ili pak imaju neki zadani cilj na što će utrošiti novac. No Michelle je osmislila 'izazov omotnice' za koji kaže da je idealan način štednje te savjetuje svima da ga isprobaju, prenosi The Sun.

Izazov s omotnicom

Izazov s omotnicom djeluje tako što se 100 omotnica označi brojem od 1 do 100 američkih dolara - a to se isto može učiniti pomoću bilo koje druge valute.

Primjerice, u kunama biste mogli označiti omotnice s iznosom od 5 do 500 kuna. Svaki tjedan možete nasumično odabrati bilo koje dvije omotnice, a zatim u svaku stavite taj iznos gotovine.

Dakle, ako odaberete omotnicu od 300 i omotnicu od 20 kuna, taj tjedan ćete u omotnice staviti 320 kuna koje štedite.

Michelle je rekla da se dvije omotnice obično nasumično izvlače svaki tjedan, ali možete učiniti manje ili više, ovisno o vašem budžetu. Omotnice možete zalijepiti - kako biste bili u manjem iskušenju da ih otvorite i potrošite pospremljen iznos.

- Ne radim to svaki dan. Mijenjam to prema sebi i svojim okolnostima. To radim dva puta tjedno. Što god mi situacija dopušta - objasnila je.

Nakon što izvuče omotnicu s određenom svotom, prekriži je s popisa kako ne bi ponovno odabrala isti iznos.

Njezin je video od objavljivanja pregledan više od 140 tisuća puta, a mnogi su rekli da i sami žele ga isprobati ovaj izazov.

- Teško mi je štedjeti novac, pa bi mi ovo moglo pomoći - napisala je jedna komentatorica.