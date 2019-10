Ginekologica otkriva: Ovo je 13 čestih mitova i zabluda o vagini

Kanadska ginekologinja dr. Jen Gunter još je prije dvije godine postala Twitter zvijezda, nakon što se na društvenoj mreži 'obračunala' s glumicom Gwyneth Paltrow i drugim, kako ih je nazvala, wellness guruima.

Gunter je tada, ponukana upitima pacijentica, odlučila javno upozoriti Paltrow zbog njenih čestih objava o benefitima i dobrim učincima jaja od žada - poludragog kamenja koje se inače upotrebljava u masažama, terapijama kristalima i Reiki ili Feng Shui tretmanima.

Naime, Paltrow je, uz glumu, poznata i po tome što preko web stranice Goop reklamira i prodaje proizvode za 'zdravi i moderan životni stil', između ostalog i 'jaja od žada' koja, tvrdi, rade čuda za vaginu.

Napisala je tada otvoreno pismo glumici, nazivajući jaja „smećem“, a njihovo reklamiranje opasnim.

"Umetanje jaja od žada u rodnicu ne samo da je neučinkovito, nego je i štetno po zdravlje žene', tvrdi Gunther navodeći kako postoji opravdana opasnost od raznih infekcija, pa i sindroma Toksičnog šoka - rijetke, ali po život opasne komplikacije bakterijske infekcije.

Nedavno je dr. Gunter izdala i knjigu, duhovit medicinski vodič o vaginalnom zdravlju pod nazivom "The Vagina Bible: The Vulva and the Vagina: Separating the Myth from the Medicine". A evo što kaže koje su najčešće dezinformacije vezane za ženske.

1. Ne postoji "normalan" oblik vagine

Labia majora (vanjske usne) uglavnom su dužine od 7 do 12 cm, "ali ako su vaše veće ili manje od toga, i to je u redu", kaže dr. Gunter.

Polovina žena ima unutarnje usne (labia minora) koje strše izvan vanjskih usana, a dr. Gunter poručuje da je normalno i ako su usne nesimetrične - "mislite na njih kao na sestre, a ne na blizanke, kaže."

2. Preoblikovanje stidnih usana nije bezazlena

Sve je veći broj žena zainteresiran za ovu vrstu operacije, ali dr. Gunter kaže da za to često nema medicinske potrebe.

"Većina žena koje ga traže imaju usne normalne veličine", kaže ona i dodaje da su usne osjetljive strukture jer je u njima erektilno tkivo. Na kirurško smanjenje usana treba gledati isto kao na s smanjenjem penisa", kaže dr. Gunter, pa dobro promislite prije takvog zahvata.

3. Postoji više načina da se ugodi klitorisu

"Ispod površine se klitoris grana oko uretre, vagine i usana, a svaki je od tih dijelova dio sposoban za seksualni osjet", kaže dr. Gunter.

"Zato postoji više načina stimulacije klitorisa, koji ne uključuju nužno kontakt s njegovim vrhom, koji je nekim ženama preosjetljiv, a stimulacija na drugim područjima zapravo može biti i bolji put do orgazma."

4. G-točka ne postoji

Samo trećina žena može doživjeti orgazam od penetracije, a 'čarobna' G-točka u vagini zapravo ne postoji.

"G-točku je navodno identificirao dr. Ernst Gräfenberg 1950. godine, ali u njegovom radu nije opisano neko posebno mjesto, već samo "erotska zona "u prednjem dijelu vagine", objasnila je dr. Gunter koja kaže: "Jednostavno je, svi putevi užitka vode do klitorisa, to je najosjetljiviji dio tijela žene."

5. Miris vagine se ne mijenja zbog hrane

Unatoč mitovima, prehrana ne utječe na miris i nema ničeg lošeg s mirisom zdrave vagine - stoga prestanite pokušavati to promijeniti, poručila je.

"Mirisu vagine najviše doprinose tvari koje proizvode 'dobre' vaginalne bakterije, laktobacili", objašnjava dr. Gunter i kaže da hrana ne utječe na laktobacile vagine."

„Ako imate neobičan ili jak vaginalni miris, posjetite liječnika jer lijek definitivno nećete naći u dućanu", kaže.

6. Vaginalna se infekcija ne može dobiti od šećera

Foto: Dreamstime

"Nije moguće mijenjati razinu šećera u vagini s prehranom", kaže dr. Gunter i dodaje kako ne treba brinuti da će pivo, kruh ili vino uzrokovati infekciju.

"Ideja da se dijetom možete boriti protiv kandide jednostavno znanstveno ne stoji istraživanjima", kaže dr. Gunter.

7. Nema ničeg lošeg u korištenju lubrikanta

Puno je razloga zbog kojih koristimo lubrikant - zabava, udobnost, sprječavanje pucanja kondoma - i ne bismo se trebali osjećati loše zbog niti jednog od njih.

8. Nemojte se sramiti pitati o suhoći vagine

Ako iznenada osjetite vaginalnu suhoću, dr. Gunter kaže da je najbolje ispitati razlog.

"Najčešći uzrok je menopauza, ali može biti i infekcija, dojenje ili kontracepcija."

Foto: Dreamstime

9. Unutrašnjost vagine ne treba prati

Vanjske usne ili otvor vagine čini isto tkivo koje čini unutrašnjost, tako da ga nije potrebno oprati.

„Usne nemaju žlijezde znojnice koje stvaraju miris“, kaže dr. Gunter.

Dakle, nemojte ih 'namakati' jer onda povećavate rizik od bakterijske vaginoze (prekomjernog rasta loših bakterija) zbog otklanjanja dobrih bakterija i možete nadražiti osjetljivu kožu usana.

10. Ne trebate proizvode za "žensko" pranje

Godinama koristite isti proizvod za intimno pranje i nikad niste imali problema?

"Ono što radite vjerojatno je u redu sve dok ne sapunate područje unutar svoje vagine", kaže dr. Gunter, jer s vremenom koža gubi vlažnost, a ako koristite običan sapun, možete eventualno početi koristiti gel za pranje koji manje isušuje, preventive radi.

Foto: Dreamstime

11. Držite vaginu dalje od jaja žada

Neki tvrde kako ta i slična jaja (kristali) mogu pomoći u reguliranju menstrualnog ciklusa i ravnoteži hormona, a jaja žada koja je popularizirala glumica Gwyneth Paltrow reklamiraju se kao drevna tajna kineskih konkubina i kraljica.

"Jedino što je kod njih - je nedostatak znanosti", zaključila je liječnica.

12. Laseri i injekcije

"Nikako ne mogu preporučiti "G-shot" - punila koja se ubrizgavaju u vaginalni zid, "O-shot" - injekcije za klitoris ili injekcije matičnih stanica", kaže dr. Gunter, te ističe kako se to ne odnosi na postupke poput laserskog liječenja simptoma menopauze i inkontinencije, ali kako još nema dovoljno podataka o štetnosti tretmana za "zatezanje" vagine.

13. Vaginalno parenje

Vaginalnim parenjem, koje širi krvne žile, potiče se "čišćenje" maternice " (parenje vagine se u kineskoj medicini radi zbog bolje cirkulacije)

"Sam pojam stvara po meni destruktivni mit da su vagina ili maternica 'nečiste' i ne vidim potrebu za takvim nečim.", rekla je za Mirror.

